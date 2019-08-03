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Футбольный судья воспользовался несуществующим правилом и назначил пенальти

04.08.2019 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судья матча пятого тура чемпионата Боливии между «Олвэйс Рэди» и «Боливаром» назначил пенальти, воспользовавшись правилом, которое не используется в турнире. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте globoesportecom.

После спорного эпизода арбитр решил назначить пенальти в ворота «Боливара». При этом он показал жест, применяемый после обращения к системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая в чемпионате Боливии не используется. В итоге 11-метровый удар футболист «Олвэйс Рэди» не реализовал, а «Боливар» сумел забить один мяч и одержать победу с минимальным счетом.

С помощью системы VAR главный судья футбольного матча может решить исход спорного эпизода с ассистентами или самостоятельно посмотреть повтор. Использование этой системы в тестовом режиме было одобрено в 2016 году. Она применялась на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.
 
 
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Судья матча пятого тура чемпионата Боливии между «Олвэйс Рэди» и «Боливаром» назначил пенальти, воспользовавшись правилом, которое не используется в турнире. Об...
 
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