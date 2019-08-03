Предприятия задолжали ФСЗН более 23,5 млн рублей взносов

Больше всего должников числилось в Минской области — 387. На втором месте по числу предприятий-должников Витебская область — 260, на третьем — Минск с 211 предприятиями, далее следуют Брестская (167), Могилевская (115), Гомельская (64) и Гродненская области (всего 31 должник).





При этом почти все наиболее крупные должники находятся на Витебщине. В первом десятке антирейтинга лишь одно Брестское предприятие. Все остальные — сельскохозяйственные организации Витебщинки. Так, УП «Мерецкие» должно ФСЗН 1,29 млн рублей взносов, ОАО «Глубокский комбикормовый завод», 1,255 млн рублей. Третье по размеру долга ОАО «Строитель» с 539,76 тыс. рублей. Также в десятке КУП «Докшицкий» (515,6 тыс. рублей), ОАО «Оршанский райагросервис» (495,4 тыс.), УП «Константинов двор» (494,2 тыс.), ОАО «Торгуны» (455,8 тыс.), ОАО «Миорский райагросервис» (439,95 тыс.), ПУПКС «Миорский» (398,17 тыс.), ГП «Гнездилово-Агро» (393,57 тыс.), КУПСХП «Городец» (379,52 тыс. рублей).









Всего долги свыше 100 тыс. рублей перед ФСЗН имеет 60 предприятий, 112 организаций задолжали более 50 тыс. рублей, а более 10 тыс. — 253 юридических лица.





В Беларуси в страховой стаж для получения пенсии засчитываются только периоды работы, за которые уплачены взносы в ФСЗН. Если предприятия из списка фонда не погасят свои долги, то их работники могут попасть в пенсионную ловушку: при выходе на пенсию им не хватит стажа.



