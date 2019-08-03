Жители Минска требуют убрать из города все «Табакерки»

Петиция называется «Убрать Табакерки из города или пусть Олексин проводит Местный референдум по вопросу киосков в городе«. За сутки она набрала почти тысячу подписей. Через 8 дней она будет отправлена в Минский горисполком и Министерство антимонопольного регулирования и торговли.





Как отмечает автор петиции, еще в 2007 году власти Минска решили отказаться от всех киосков на остановках в Минске, так как они «портили вид города», кроме того, прилегающие к ним территории, по мнению санстанции, находились в неудовлетворительном состоянии. Уже тогда говорилось о том, что такой формат торговли себя изжил: товаров много, помещение тесное, работать там некомфортно, особенно в жару и холод, санитарные нормы соблюсти невозможно. К концу 2008 года все киоски были демонтированы. И вот в 2019 году они возвращаются — чтобы торговать табаком.





Против «Табакерок» высказывались и некоторые депутаты Палаты представителей, например Андрей Рыбак и Дмитрий Шевцов. По их мнению, кроме того, что киосковая торговля сама по себе неприемлема, повсеместная установка табачных киосков является скрытой рекламой сигарет, это нивелирует усилия по формированию здорового образа жизни населения.





В связи с этим авторы петиции требуют от властей Минска дать ответы на ряд вопросов: было ли получено согласие санслужбы города на установку киосков, где будут располагаться туалеты для продавцов «Табакерок», каким образом Комитет архитектуры и градостроительства согласовал установку киосков, если еще недавно о любых киосках говорилось, что они портят вид города. Подписавшиеся требуют опубликовать всю разрешительную документацию и полный список мест, где будут установлены «Табакерки».









Кроме того, по мнению авторов петиции, сам факт существования «Табакерок» является нарушением антимонопольного законодательства, ведь все они принадлежат компании «Энерго-Оил» олигарха Алексея Олексина, ей было дано исключительное право на установку киосков в Минске и Беларуси. В тексте петиции ставится вопрос к МАРТ, каким образом такое явление может соответствовать законодательству.





Подписавшиеся под петицией требуют демонтировать уже установленные киоски и в дальнейшем запретить любые киоски для розничной торговли вообще.





«Если же Олексин или другие бизнесмены хотят вернуть киоски в Минске — пусть проведут Местный референдум, куда вынесут вопрос на голосование для жителей Минска», — резюмируют авторы петиции.