Модные тренды осени 2019: мрачная романтика

Так, представитель британской компании Net-a-Porter Элизабет фон дер Гольц отмечает, что мода становится более «взрослой», женственной и изысканной: облегающие блейзеры, подогнанные по фигуре длинные брюки, плиссированные юбки, мягкий трикотаж. «Женщинам, одеваясь, более не требуются нотки мужественности, чтобы ощущать себя сильнее и влиятельнее», — считает эксперт.





Среди самых модных трендов наступающей осени — кожа (в том числе и искусственная), в которую предлагается одеваться с ног до головы, не ограничиваясь одним лишь жакетом. Подобный имидж уже активно набирает популярность. А с наступлением прохладной погоды он станет пользоваться еще большим спросом. Эксперты советуют: если даже вы не планируете запаковываться в кожаные вещи полностью, приобретите хотя бы что-то одно — юбку, блузку, штаны, платье или же комбинезон.





















По-прежнему остается в моде обувь с квадратными носами — туфли, ботинки, сапоги. А также ботинки на массивной толстой подошве, которые можно носить с чем угодно, включая платья.













Стоит расширить коллекцию аксессуаров для волос и головных уборов — объемные обручи, крупные заколки, повязки, тюрбаны. При этом весьма поощряется использование стразов и блесток. Причем стразы подходят также для украшения прочих аксессуаров, сумок, обуви и разнообразных предметов одежды.

















Привлекут к себе внимание гигантские серьги.





Что касается цвета, подиумы заполонили наряды бледно-зеленых оттенков — мятного и фисташкового. Светло-зеленый обещает вытеснить из гардероба следящих за модой женщин более насыщенные оттенки этого цвета.













Стоит также запастись вещами в шафрановом цвете — желто-оранжевого оттенка. Смело можно использовать белый, а также красный и фиолетовый. А для самых смелых есть также возможность поэкспериментировать с рискованными сочетаниями цветов.





Один из самых нарядных трендов осени — струящиеся ткани с металлическим отливом.













В моде так называемая «мрачная романтика» — смесь женственности с элементами гранжа. На практике это может выглядеть, как платье с кружевами (в том числе и в стиле комбинации) в сочетании с грубыми армейскими ботинками. Так, например, подобный аутфит предлагает модный дом Prada.

















Вещи в стиле милитари, отличающиеся утилитарными деталями или камуфляжным принтом, представили такие бренды, Miu Miu, Hermes, Tom Ford, Isabel Marant .













Настоящим хитом становятся самые разнообразные пояса — от тонких до широких. Их надевают, подчеркивая талию, поверх блейзеров, свитеров, пальто, платьев и костюмов.









В моде также использование для платьев принтов в стиле шарфов и платков. Эрин Фитцпатрик, редактор Who What Wear, говорит, что видела множество подобных нарядов на Неделе моды в Копенгагене. «Столица Дании известна тем, что задает тренды, поэтому у меня нет сомнений, что мы увидим кучу таких вещей этой осенью», — говорит она.











