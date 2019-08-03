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Модные тренды осени 2019: мрачная романтика

04.08.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Осень стремительно приближается, и модницам пора задуматься о том, что прикупить к будущему сезону. Британское издание Who What Wear, провело опрос среди экспертов моды и проанализировало последние коллекции ведущих модных домов мира, выявив самые актуальные тенденции.

Модные тренды осени 2019: мрачная романтика
Так, представитель британской компании Net-a-Porter Элизабет фон дер Гольц отмечает, что мода становится более «взрослой», женственной и изысканной: облегающие блейзеры, подогнанные по фигуре длинные брюки, плиссированные юбки, мягкий трикотаж. «Женщинам, одеваясь, более не требуются нотки мужественности, чтобы ощущать себя сильнее и влиятельнее», — считает эксперт.

Среди самых модных трендов наступающей осени — кожа (в том числе и искусственная), в которую предлагается одеваться с ног до головы, не ограничиваясь одним лишь жакетом. Подобный имидж уже активно набирает популярность. А с наступлением прохладной погоды он станет пользоваться еще большим спросом. Эксперты советуют: если даже вы не планируете запаковываться в кожаные вещи полностью, приобретите хотя бы что-то одно — юбку, блузку, штаны, платье или же комбинезон.





По-прежнему остается в моде обувь с квадратными носами — туфли, ботинки, сапоги. А также ботинки на массивной толстой подошве, которые можно носить с чем угодно, включая платья.



Стоит расширить коллекцию аксессуаров для волос и головных уборов — объемные обручи, крупные заколки, повязки, тюрбаны. При этом весьма поощряется использование стразов и блесток. Причем стразы подходят также для украшения прочих аксессуаров, сумок, обуви и разнообразных предметов одежды.




Привлекут к себе внимание гигантские серьги.

Что касается цвета, подиумы заполонили наряды бледно-зеленых оттенков — мятного и фисташкового. Светло-зеленый обещает вытеснить из гардероба следящих за модой женщин более насыщенные оттенки этого цвета.



Стоит также запастись вещами в шафрановом цвете — желто-оранжевого оттенка. Смело можно использовать белый, а также красный и фиолетовый. А для самых смелых есть также возможность поэкспериментировать с рискованными сочетаниями цветов.

Один из самых нарядных трендов осени — струящиеся ткани с металлическим отливом.



В моде так называемая «мрачная романтика» — смесь женственности с элементами гранжа. На практике это может выглядеть, как платье с кружевами (в том числе и в стиле комбинации) в сочетании с грубыми армейскими ботинками. Так, например, подобный аутфит предлагает модный дом Prada.




Вещи в стиле милитари, отличающиеся утилитарными деталями или камуфляжным принтом, представили такие бренды, Miu Miu, Hermes, Tom Ford, Isabel Marant .



Настоящим хитом становятся самые разнообразные пояса — от тонких до широких. Их надевают, подчеркивая талию, поверх блейзеров, свитеров, пальто, платьев и костюмов.


В моде также использование для платьев принтов в стиле шарфов и платков. Эрин Фитцпатрик, редактор Who What Wear, говорит, что видела множество подобных нарядов на Неделе моды в Копенгагене. «Столица Дании известна тем, что задает тренды, поэтому у меня нет сомнений, что мы увидим кучу таких вещей этой осенью», — говорит она.
 
 
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Осень стремительно приближается, и модницам пора задуматься о том, что прикупить к будущему сезону. Британское издание Who What Wear, провело опрос среди экспертов моды...
 
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