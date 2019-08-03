Стало известно, какие суммы взыскиваемых с населения штрафов заложены в бюджете Беларуси

Источник материала: Партизан

Экономист Дмитрий Иванович опубликовал в фейсбуке таблицу с перечнем сумм, которые предполагается собрать в качестве штрафов за различные нарушения и которые заложены в бюджет Беларуси. Самую большую сумму — 86.282.609 рублей на 2019 год — составляют штрафы за нарушение правил дорожного движения. К ним можно отнести еще 7.776.087 рублей, предусмотренных за нарушения правил, установленные с помощь фотофиксаторов.





В таких же размерах эти штрафы планировались и в бюджете 2018 года.

За информацию аналитик благодарит депутата Палаты представителей Анну Канопацкую.

