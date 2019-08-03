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Стало известно, какие суммы взыскиваемых с населения штрафов заложены в бюджете Беларуси

04.08.2019 09:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист Дмитрий Иванович опубликовал в фейсбуке таблицу с перечнем сумм, которые предполагается собрать в качестве штрафов за различные нарушения и которые заложены в бюджет Беларуси. Самую большую сумму — 86.282.609 рублей на 2019 год — составляют штрафы за нарушение правил дорожного движения. К ним можно отнести еще 7.776.087 рублей, предусмотренных за нарушения правил, установленные с помощь фотофиксаторов.



В таких же размерах эти штрафы планировались и в бюджете 2018 года.

За информацию аналитик благодарит депутата Палаты представителей Анну Канопацкую.
 
 
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Экономист Дмитрий Иванович опубликовал в фейсбуке таблицу с перечнем сумм, которые предполагается собрать в качестве штрафов за различные нарушения и которые...
 
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