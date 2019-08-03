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Instagram и WhatsApp переименуют

04.08.2019 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Information.

Обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp. На экране мобильных устройств приложения останутся под прежними наименованиями.

Пресс-секретарь Facebook Берти Томсон отметил, что такие меры позволят указать на принадлежность приложений к компании.

По данным источников, соцсеть таким образом планирует улучшить репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.
 
Расследование против Facebook начали в марте 2018 года в связи с передачей личной информации 87 миллионов пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. На основании полученных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Facebook также обвиняют в нарушении соглашения от 2011 года, в соответствии с которым соцсеть обязуется уведомлять пользователей о передаче данных сторонним приложениям и запрашивать разрешение.
 
 
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В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Information.
 
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