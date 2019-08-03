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Переворот [запикиваем] в природе: при разгоне митинга в Москве засветился экс-командир киевского "Беркута"
Источник материала: Партизан
В сети
Так, в кадр попал бывший заместитель командира киевского «Беркута» Сергей Кусюк.
Сергей Кусюк также разгонял протестные митинги в Москве в День России в 2017 году.
3 августа в Москве начался второй этап акции оппозиции «За свободные выборы». Полиция сразу начала задержания участников. По свидетельству очевидцев, полицейские задерживают даже случайных прохожих.
В числе первых «повязали» одного из самых популярных оппозиционных претендов в Мосгордуму Любовь Соболь. Также полицейские остановили и жестоко избили велосипедиста, который проезжал мимо митингующих. Досталось и человеку, который защищал действия Росгвардии.
Первый этап акций протеста 27 июля также отметился небывалой жестокостью силовиков, а московские суды приговорили к арестам более 60 человек. В т.ч. под арестом оказался Алексей Навальный. Ему дали 30 суток. Не спасло оппозиционера даже то, что ему потребовалась срочная медицинская помощь.
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Переворот [запикиваем] в природе: при разгоне митинга в Москве засветился экс-командир киевского "Беркута"
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