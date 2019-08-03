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Шиманович выиграл два «золота» на этапе Кубка мира по плаванию в Токио

04.08.2019 10:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Шиманович выиграл два «золота» на этапе Кубка мира по плаванию в Токио
Фото из открытых источников

В Токио в спорткомплексе Tatsumi International Swimming Centre, где через год состоятся Олимпийские игры-2020, проходит первый этап Кубка мира по плаванию. Две золотые медали в копилку сборной Беларуси принес Илья Шиманович.

Шиманович выиграл два «золота» на этапе Кубка мира по плаванию в Токио Алина Змушко побила рекорд Беларуси 1992 года в стометровке брассом

Нашему спортсмену не было равных на дистанциях 50 м и 100 м брассом. Еще одну медаль завоевал Никита Цмыг. В финальном заплыве на дистанции 50 м на спине белорус выиграл «бронзу».

Напомним, на недавнем Чемпионате мира по водным видам спорта наши спортсмены остались без наград. Лучший результат среди белорусов показал Илья Шиманович, который стал пятым на дистанции 50 м брассом.

 
 
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Белорусский пловец Илья Шиманович успешно выступает на первом этапе Кубка мира по плаванию в Японии.
 
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