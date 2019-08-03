«Рок за Бобров»: 12 часов музыки, свадьба на сцене и селфи с Юрием Дудем

Источник материала: Ежедневник





Фестиваль «Рок за Бобров» это давно больше, чем просто музыкальный фестиваль, это то событие, которым отмечается каждое лето на аэродроме «Боровая».

В этом году фестиваль прошел в двенадцатый раз, за день через ворота фестиваля прошло порядка 50 тысяч человек.

Продолжительность фестиваля увеличилась до 12 часов. В фестивале приняли участие лучшие и актуальные звезды рок и хип-хоп сцены. Организаторы старались подобрать лайн-ап артистов так, чтобы угодить давним поклонникам события, но также и учесть вкусы поколения, которое на фестивале фактически выросло. Поэтому к «Мумий Тролль», «Баста» и «Ляпис-98» добавились новые хедлайнеры: Монеточка, Бакей, группы «Дай дорогу», 25|17, «Петля пристрастия», Dlina Volny, Panska Moc и «Порнофильмы». Главное, что объединяет всех этих музыкантов, это одна идея: быть не как все в своем творчестве, «рвать» танцпол и качать стадионы по всему миру. А еще ежегодно фестиваль приглашает не только известных исполнителей, но и белорусских молодых музыкантов, и они «выстреливают» именно на этой сцене. В течение года в дирекцию фестиваля приходит более сотни заявок на участие, в этом году их было 140.

Вели программу бессменный ведущий и музыкант Александр Помидороff и популярный блогер Юрий Дудь. Последний отметил высокий уровень фестивального лайнапа, выходил из-за кулис к зрителям и охотно фотографировался со всеми желающими. Все закулисье фестиваля – это команда друзей, а Юрий там, так уж получилось – серьезное объединяющее звено! Он брал интервью у многих хедлайнеров «Рок за Бобров», в том числе и этого года, поэтому сценарий ему, можно сказать, и не нужен. Он прекрасно разбирается в лайнапе фестиваля: является поклонником Сергея Михалка и «Ляписов», близко дружит с Бастой, «25/17», «Порнофильмами».

Благодаря ведущим все гости фестиваля прокричали самое массовое фестивальное «Горько!»: десятки тысяч зрителей вместе с Александром Помидоровым и Юрием Дудем хором прокричали традиционное для свадьбы пожелание молодоженам-победителям проекта от «Бобруйского бровара». Александр Бобиков и Марина Петрова опередили порядка 150 пар со всей Беларуси на конкурсе «Брокосочетание». В подарок они получили стилизованную свадьбу с банкетом в формате «рок» на самом фестивале.

Увы, группа Little Big, смогла увидеть все только через трансляцию, которую Юрий Дудь сделал прямо с фестивальной сцены для солиста коллектива. Сами музыканты приехали накануне, успешно проверили звук и отрепетировали выступление, однако Ильич заболел и не смог прилететь в Минск. В инстаграм-аккаунте группы появилось извинение и сообщение об отмене выступления не только в Беларуси, но и далее в Нидерландах.

– На этот день в город опять вернулось лето, площадка аэродрома «Боровая», как всегда, не подвела, – говорит Александр Косач, директор концертного агентства JetSound и организатора фестиваля «Рок за Бобров». – Последнюю неделю команда провела в поле, потихоньку создавая целый город: огромную сцену, шатры фудкорта, вип-зону и массу развлекательных лаундж-зон для посетителей. Очень вдохновляет, когда тысячи голосов подпевают хитам, которые звучат со сцены, в такие моменты вся наша команда забывает про усталость и благодарит каждого зрителя за то, что он проживает это огромное музыкальное событие вместе с нами. Тем более, что этот фестиваль – знаковый, он в последний раз проходит на «Боровой».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 50 тысяч человек посетили фестиваль;

• 12 часов длился фестиваль;

• 150 точек питания, 45 фуд-траков и сам фуд-корт размером с 6 футбольных полей;

• 150 холодильников с пивом «Бобров» со специальным фестивальным дизайном;

• 60+ белорусских мастеров представили гостям фестиваля свои работы на «Горошек-маркете».

• 42 легендарные игры на площадке виртуальной реальности Play VR.