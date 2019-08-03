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Белорусские вузы заканчивают прием документов на платную форму обучения

04.08.2019 12:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские вузы заканчивают прием документов на платную форму обучения
Фото из открытых источников

4 августа завершается прием документов в высшие учебные заведения Беларуси на платную форму обучения. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей КАСПЕРОВИЧ.

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«Сегодня завершается прием документов для получения высшего образования на платной основе. С 15 ноября возобновится прием документов на сельскохозяйственные специальности в заочной форме получения образования», - отметил представитель Министерства образования.

По его словам, всего в 2019 году в вузы на платную форму планируется принять более 28 тыс. человек, пишет БЕЛТА. При этом увеличены объемы подготовки по специальностям IT-профиля, физической культуры и спорта.

Напомним, прием документов на бюджетную форму обучения в большинство вузов страны на различные специальности завершился еще 17 июля. Всего в 2019 году в вузы Беларуси планируется принять 54,7 тыс. человек.

 
 
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