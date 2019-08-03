Белорусские вузы заканчивают прием документов на платную форму обучения

Источник материала: Аргументы и факты

4 августа завершается прием документов в высшие учебные заведения Беларуси на платную форму обучения. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей КАСПЕРОВИЧ.

«Сегодня завершается прием документов для получения высшего образования на платной основе. С 15 ноября возобновится прием документов на сельскохозяйственные специальности в заочной форме получения образования», - отметил представитель Министерства образования.

По его словам, всего в 2019 году в вузы на платную форму планируется принять более 28 тыс. человек, пишет БЕЛТА . При этом увеличены объемы подготовки по специальностям IT-профиля, физической культуры и спорта.

Напомним, прием документов на бюджетную форму обучения в большинство вузов страны на различные специальности завершился еще 17 июля. Всего в 2019 году в вузы Беларуси планируется принять 54,7 тыс. человек.