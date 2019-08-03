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Шойгу назвал задачи, которые ставились при создании Армейских международных игр

04.08.2019 10:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Армейские международные игры (Арми) несколько лет назад создавались для того, чтобы поднять уровень боевой подготовки личного состава до уровня западных коллег, усовершенствовать вооружение и технику, а также привести в полный порядок армейские полигоны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Когда мы впервые начали проводить эти соревнования, задач было три: первая и главная, она может показаться для вас и для зрителей неожиданной - приведение в порядок полигонов, для того чтобы все полигоны у нас соответствовали высочайшим стандартам, чтобы можно было учить специалистов любого уровня", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Звезда".

По словам министра, к созданию Армейских международных игр также подтолкнуло то, что "мы поняли, по всей информации, по всем данным, что наши танкисты и артиллеристы, мотострелки стреляют на учебе боеприпасов в разы меньше, чем западные коллеги, и это показала одна из первых внезапных проверок, что стреляем плохо".

"Естественно, надо было сделать так, чтобы этот процесс охватил всех. Всех танкистов в данном случае (при проведении конкурса "Танковый биатлон", с которого в 2014 году начинались АрМИ - ИФ). У нас только в отборе принимают участие 60 тыс., и все проходят через это. Кто-то лучше, кто-то хуже, но в целом все лучше", - сказал Шойгу.

Третьей задачей, по словам министра, было "совершенствование техники и вооружения".

"Когда мы имеем дело постоянно с одним и тем же танком, на одном и том же полигоне, когда мы понимаем, что приехал человек, и он служит, допустим, год. Он год ездит на один и тот же полигон и стреляет по одним и тем же мишеням - он как у себя на кухне. Он знает, где у него соль, где перец, где петрушка, где холодильник, где микроволновка, где, в конце концов, "поллитровочка". Он все это знает, и он, естественно, ориентируется, как у себя дома. При этом не важно состояние самой техники: совершенна она, не совершенна - она такая, какая есть. Для этого полигона эта техника вполне себе пригодна. Когда мы начали выводить технику на другие полигоны, стало понятно, что нужен совсем другой уровень техники в современном бою", - сказал министр обороны РФ.

По словам Шойгу, "многое дала Сирия". "Сирия - как место, где в боевых условиях от состояния техники, её качества, её современности зависит многое. И многое оттуда взято. Вот три таких вещи, которые заставили нас пойти на соревновательный стиль или способ, метод проведения учёбы всех - от отделения, взвода, экипажа, самолёта, вертолёта... Сапёры, мостовики, понтонёры, химики... То есть, это охватило сегодня все Вооружённые силы, и это не может не радовать", - отметил глава Минобороны РФ.

Конкурсы АрМИ-2019, стартовавших в субботу, пройдут по 17 августа на территории десяти государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

 
 
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