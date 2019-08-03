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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе

04.08.2019 10:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белоруска Арина Соболенко победила хорватскую теннисистку Донну Векич в полуфинале турнира ВТА, проходящего в Сан-Хосе.

Счет составил 6:4, 6:3.

В финале Соболенко встретится с китаянкой Сайсай Чжэн.

 
 
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Белоруска Арина Соболенко победила хорватскую теннисистку Донну Векич в полуфинале турнира ВТА, проходящего в Сан-Хосе. Счет составил 6:4, 6:3. В финале Соболенко...
 
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