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«Реклама заполонила все каналы, что уже невозможно смотреть телевизор»

04.08.2019 12:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Реклама заполонила все каналы, что уже невозможно смотреть телевизор»
Фото из открытых источников

Недавно в «Аргументах и Фактах» было опубликовано письмо, в котором автор сокрушается по поводу значительного «перебора» рекламы по телевидению. Хочу дополнить эту тему. Проблема сейчас стала как никогда актуальной.

«Реклама заполонила все каналы, что уже невозможно смотреть телевизор» «Предлагаю сделать для рекламы специальный канал»

Реклама заполонила все каналы до такой степени, что уже невозможно стало смотреть телевизор. Какой канал ни включи – везде реклама. Причем очень длительная, навязчивая, повторяющаяся десятки раз за день.

Для пожилых людей телевизор, по сути, – единственная отдушина, Интернетом они в большинстве своем не пользуются. Но и от телевизора приходится отказываться, так как реклама вызывает сплошь негативные эмоции и испытывает психику на прочность. Я уже не говорю о том, что время рекламы преобладает над длительностью самой программы. Причем изощряются «впихнуть» побольше рекламы именно в самые рейтинговые передачи.

Не надеюсь, что после публикации моего письма что-то кардинально изменится, но поднять проблему необходимо! Авось у кого-то проснется совесть!

Е. Лахно, п. Боровка, Лепельский р-н

 
 
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Фото из открытых источников Недавно в «Аргументах и Фактах» было опубликовано письмо, в котором автор...
 
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