«Можете приехать и убедиться, как в действительности заботятся о ветеранах»

Источник материала: Аргументы и факты

В «АиФ» №25 (2019 г.) была напечатана заметка анонимного автора «Забыли о ветеранах». С его высказываниями я не согласен и могу это аргументировать. В Беларуси живут 6250 ветеранов Великой Отечественной войны

Во-первых, действует Закон «О государственных социальных льготах, правах, гарантиях для отдельных категорий граждан», где перечислены льготы, в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны. Это и лекарственное обеспечение, и курортное лечение и оздоровление, и льготы на проезд в общественном транспорте, и коммунальные услуги, также все ветераны ежемесячно получают от государства надбавки к пенсии.

Есть и другие нормативные акты, предусматривающие льготы для ветеранов. Сегодня у нас нет ни одного участника Великой Отечественной войны, который не обеспечен жильем. Кроме того, предприятия, организации проводят мероприятия по оказанию в том числе и материальной помощи, организуют встречи. С помощью трудовых коллективов и общественных организаций ветеранам войны бесплатно предоставлялись телевизоры, стиральные машины, заменялись окна и двери в жилых помещениях.

Автору заметки «Забыли о ветеранах» посоветовал бы посетить Новополоцк и убедиться, как в действительности заботятся о ветеранах.

А. Котырло, Новополоцк