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Это нужно видеть: Telegram-бот c базой отзывов на всё, что есть в секс-шопах

04.08.2019 12:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся Telegram-ботом, который хранит огромную базу обзоров на секс-игрушки, презервативы и все, что продают в секс-шопах. Его название — @GlitterBoxBot.

Создательницу бота зовут Марина. С ее слов, сейчас разработка находится в стадии тестировании, но это не мешает ей функционировать. Бот пригодится, чтобы принять решение перед покупкой устройства и посмотреть все существующие отзывы на товар. Марина собирает обратные реакции покупателей на секс-игрушки вручную. Она структурирует обзоры блогеров: так их можно найти в два клика, просто введя название девайса:

Важно знать, что @GlitterBoxBot не представляет, какую игрушку хочет пользователь. Он лишь дает ссылки на мнения о ней. Запросы следует формулировать в единственном числе («музей», а не «музеи»), исключать синонимы («лубрикант», а не «смазка»).

Полезно: каждый понедельник бот присылает сводку новостей, но от нее можно отказаться. А чтобы получить 20 свежих обзоров, достаточно отправить команду /new. Подробнее о том, как использовать бот, читайте по ссылке.

Фото обложки: Michal Pudelka.

Читайте по теме: Как выбрать секс-игрушку, ничего в них не понимая

 
Теги: Новости
 
 
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Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся Telegram-ботом, который хранит огромную базу обзоров на секс-игрушки, презервативы и все, что продают в...
 
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