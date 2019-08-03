Витебский ОМОН 4 часа отговаривал мужчину выпрыгивать из окна

Источник материала: KYKY

55-летний мужчина из Витебска пытался покончить с собой, спрыгнув с девятого этажа. Сотрудники ОМОНа отговаривали его от суицида в течение четырех часов. Об этом сообщает Пресс-секретарь МВД Беларуси в своем Telegram-канале.

В милицию позвонили очевидцы. Они доложили, что в доме на проспекте Людникова мужчина вылез в оконный проем. Он балансировал на высоте девятого этажа. На помощь отправили наряды милиции, МЧС и бригаду скорой помощи.

Беларус стоял за окном подъезда на узком выступе, прислонившись спиной к стене. Спасатели начали с ним беседовать, отговаривая от прыжка. Переговоры продлились без малого четыре часа. За это время мужчина рассказал о себе, уточнил, что в подъезде оказался случайно. В итоге беларус согласился спуститься, и сотрудники ОМОНа передали его медикам, чтобы те оказали ему психологическую помощь.

Экспертиза установила, что мужчина был трезв. Но причины своего поступка он объяснить так и не смог.