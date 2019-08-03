Вторая за сутки массовая бойня в США. Погибли девять человек

О стрельбе, произошедшей возле бара, пишут ВВС и ряд местных изданий.





По данным очевидцев, мужчина открыл стрельбу после того, как его не пустили в бар.





Инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени (9:00 по киевскому времени).





Отмечается, что нападавший был застрелен, но предполагаемый второй стрелок мог покинуть место преступления.





Это второй за сутки случай массового убийства в США.





Напомним, 3 августа произошла стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо, штат Техас, в результате которой были убиты 20 человек, еще 26 получили ранения.