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Вторая за сутки массовая бойня в США. Погибли девять человек

04.08.2019 12:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В американском городе Дейтон, штат Огайо, произошла стрельба.

О стрельбе, произошедшей возле бара, пишут ВВС и ряд местных изданий.

По данным очевидцев, мужчина открыл стрельбу после того, как его не пустили в бар.

Инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени (9:00 по киевскому времени).

Отмечается, что нападавший был застрелен, но предполагаемый второй стрелок мог покинуть место преступления.

Это второй за сутки случай массового убийства в США.

Напомним, 3 августа произошла стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо, штат Техас, в результате которой были убиты 20 человек, еще 26 получили ранения.
 
 
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В американском городе Дейтон, штат Огайо, произошла стрельба.
 
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