В Брагине обновлен рекорд холода 26-летней давности

Самой холодной минувшая ночь была в Василевичах — 6,6 градуса выше нуля. Здесь повторен рекорд 1969 года.





Абсолютный антирекорд ночи составляет +4,7 (3 августа 1964 года в Лиде).





По прогнозу синоптиков, в ближайшие ночи температура местами может упасть до +5.





Ранее Белгидромет отмечал, что середина нынешнего лета оказалась самой холодной за последние 20 лет. Температурные антирекорды ночи, согласно проведенному БелаПАН анализу оперативных карт температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, обновлялись 4, 5 и 13−16 июля. Между тем первая треть лета оказалась аномально жаркой, новые рекорды фиксировались 18 дней июня (c 4-го по 17-е, 20-го, 21-го, 26-го и 30-го), а также 1 июля.