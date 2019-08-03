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В Брагине обновлен рекорд холода 26-летней давности

04.08.2019 12:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый температурный антирекорд зафиксирован в Беларуси в ночь на 3 августа. В самом южном городе страны, где ведутся метеонаблюдения, — Брагине — воздух охладился до +7,7 градуса, что на 0,2 градуса ниже абсолютного минимума, отмеченного в этом районном центре Гомельской области 3 августа 1993 года.

Самой холодной минувшая ночь была в Василевичах — 6,6 градуса выше нуля. Здесь повторен рекорд 1969 года.

Абсолютный антирекорд ночи составляет +4,7 (3 августа 1964 года в Лиде).

По прогнозу синоптиков, в ближайшие ночи температура местами может упасть до +5.

Ранее Белгидромет отмечал, что середина нынешнего лета оказалась самой холодной за последние 20 лет. Температурные антирекорды ночи, согласно проведенному БелаПАН анализу оперативных карт температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, обновлялись 4, 5 и 13−16 июля. Между тем первая треть лета оказалась аномально жаркой, новые рекорды фиксировались 18 дней июня (c 4-го по 17-е, 20-го, 21-го, 26-го и 30-го), а также 1 июля.
 
 
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Новый температурный антирекорд зафиксирован в Беларуси в ночь на 3 августа. В самом южном городе страны, где ведутся метеонаблюдения, — Брагине — воздух охладился...
 
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