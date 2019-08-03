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Белоруска Арина Соболенко - в финале турнира в американском Сан-Хосе

04.08.2019 12:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка в очередной раз напомнила, что она не даром входит в топ-10 мирового рейтинга.



Минувшей ночью в полуфинале турнира ВТА в американском Сан-Хосе Арина Соболенко обыграла Донну Векич. Ту, которая до этого победила другую белоруску - Викторию Азаренко.

Теперь Арину наверняка ждет яркий финал с китаянкой Сайсай Чжэн.

Держим кулаки и напоминаем, призовой фонд турнира - 876 тысяч долларов.
 
 
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Белорусская теннисистка в очередной раз напомнила, что она не даром входит в топ-10 мирового рейтинга.
 
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