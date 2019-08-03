Алексей Бага: мы слишком маленькие букашки, чтобы двигать большие европейские фишки

- Любая победа приятна. Идем дальше, — начал коуч борисовчан. — Получили практику ребята, которые мало играли, и дублеры. Другая сторона игры, о которой хочется не говорить, а кричать. Что происходит с командой ["Торпедо"], когда взрослые люди дают обещания, а потом исчезают. Теперь мы теряем самобытную команду с талантливыми ребятами и тренерами и смотрим на это с равнодушием. Нужно поддерживать их, чтобы они не пропали в этой жизни, играли и тренировали. Хочется пожелать им терпения и удачи. А своим ребятам — спасибо за профессионализм. Готовимся дальше.





- На матче присутствовал защитник сборной Черногории Борис Копитович. На какой стадии идут переговоры и какими сильными качествами он обладает?





- Стадия — завершающая. А о качествах говорить не буду. Зачем раскрывать футбольные хитрости заранее? Еще даже подпись под контрактом не поставлена. Если человек приезжает в сильную команду, значит он сильный футболист. Это если коротко.





- В заявку не попал Амир Натхо.





- Он ищет новую команду. Почему? Амир не выдерживает конкуренцию футбольного клуба БАТЭ.









- Как идет подготовка к матчам с "Сараево"?





- Дмитрий Молош второй день находится на месте. Он смотрит все-все мелочи. Все-таки мы будем жить не в самом Сараево, нужно изучить нюансы. Смотрим информацию по игрокам, по последним проведенным играм. Посмотрели уже игры с "Селтиком". Подготовка ничем не отличается от других игр. Сейчас нам надо выйти на финишную прямую. В понедельник вернется в строй Виллюмссон, сегодня провел игру Дубаич. Обнадеживает ситуация с Миличем и Сарокой — вот-вот они будут тоже у нас. Это добавит нам позитива и силы.





- Несмотря на низкий уровень сопротивления в матче с "Торпедо", Мукам показал неплохой уровень. Может, ему стоит давать больше времени?





- Будем смотреть. Безусловно, у него отличные качества для футбола. Посмотрим, но у каждого матча есть своя специфика. Например, сегодня в Сараево температура выше 30 градусов тепла. Все заслуживают играть, но не все могут играть по разным причинам. Играли с "Русенборгом" — физика, мощь, стандарты. Начинаешь задумываться о антропометрии своих футболистов. Играем с балканскими командами — другой вектор. Подготовка к матчам и выбор состава в чемпионате Беларуси и еврокубках отличается. А Эрвейн провел качественный матч, профессионально отнесся к своим обязанностям: обострял, забивал, отдавал, играл на команду. Будем думать. Вылетели с одно турнира, теперь нужно сделать максимум для попадания в другой.





- В связи с подписанием еще одного центрального защитника, какие перспективы у Ходжаниязова?





- У него действующий контракт. Чем может, помогает. Для начала нужно подписать контракт с черногорцем. Если он приезжает из сборной, то не для количества. Тем более не нужно забывать, что в чемпионате Беларуси лимит на легионеров, — Джамал [Ходжаниязов] им не считается. Да и вообще случится может все, что угодно. Перед "Пястом" тоже никто тревогу не бил. Но случился небольшой стык — и мы потеряли Филипенко на два месяца.





- Бессмертный и Мухамедов почти не играют. Варианты с арендой не рассматриваете?





- По Владу прорабатываем вариант с арендой — у него достаточно предложений. Тренерские штабы этих команд хотят его видеть у себя. Посмотрим. А по аренде Бессмертного вопрос закрыт. У него были варианты, но мы решили его не отдавать.





- После годичного перерыва по состоянию здоровья вернулся в команду Малькевич. Как он себя чувствует?





- После того, как медицина разрешила ему тренироваться, он работал с дублем. Сегодня провел 70 минут в товарищеском матче против "Городеи". По словам тренерского штаба, выглядел прилично против команды высшей лиги. Самый позитивный момент — избавился от своего недуга, от тех моментов, которые не давали ему заниматься любимым делом. Это самый важный момент!





Малькевич — белорусский парень, левоногий, прошел все юношеские сборные, обладает отличными человеческими качествами. Мы очень на него надеемся. Рады, что он вернулся. Пока работал с дублем, оценивать его состояние я не могу. Периодически с ним общаюсь по телефону.





- Он остается в команде до конца сезона?





- Да, будет у нас. Нам нельзя его потерять. Хотим, чтобы он был с нами, рядышком.









- Кирилл Кириленко покинул БАТЭ. Он сказал в интервью, что вы ему не дали шанса в основе. Какой смысл был в его переходе?





- Он решил продолжить карьеру в другой команде после того, как ему не дали шанс. Одни терпят и ждут шанс, а другие берут билет на поезд или самолет и находят другую команду. У Кирилла второй вариант. Мы пожелаем ему удачи. Будем рады любым его успехам.





- Сроки восстановления Щербицкого?





- Их нет. Денис находится в Берлине. Над ним колдуют. Сроков нет.





- Время начала домашнего матча с "Сараевым" то же, что и у "Шахтера" с "Торино". Были варианты что-то изменить? Есть вероятность, что столичные болельщики останутся в Минске на игре солигорской команды.





- Думаю, что несмотря на то, что мы теряем болельщика, ничего не сделаем по одной простой причине — требования УЕФА. Еще перед матчем с "Русенборгом" мы заявили точное место проведения и время. У нас был час Икс, до которого можно было отправить факс и указать, что играем на "Борисов-Арене" в 20.00. Что мы и сделали. О солигорском "Шахтере" мы думать не могли. Мы занимались только своим планированием, плясали от этого.





То, что у нас одинаковое время начала матчей, — ненормально. Но мы слишком маленькие букашки, чтобы двигать большие европейские фишки. Если можно было бы договориться с Ташуевым, с кем-то еще и передвинуть на час-два — я только "за", чтобы там побыл пацан пятнадцатилетний, посмотрел бы на итальянцев и "Шахтер", а потом — к нам смотреть на Стасевича и "Сараево". Но, пожалуй, мы здесь бессильны. Я сам с удовольствием посмотрел бы "Шахтер" — "Торино", а потом побыл бы, естественно, на своей работе. Но такая ситуация.





- БАТЭ переносит матчи с "Энергетиком"-БГУ и брестским "Динамо".





- Да, действительно. В понедельник исполком БФФ нам даст ответ. С минчанами, так понимаю, мы перенесем игру в рамках тура, на 11 августа. Я удивляюсь психозом вокруг переносов. Почему, б.., народ так обсуждает эти переносы. Если ты играешь 8-го числа при жаре в 30 градусов в Зеннице. Аэропорт в Сараево не работает ночью. В Минск прилетаем, условно говоря, 9 августа в 15.00. А на следующий день — уже "Энергетик". Прошло всего 48 часов, и нужно ребят переодевать и заставлять играть за очки и места. Это просто нонсенс! Просим перенести игру на один день и идет, б...ь, такое обсуждение, будто бы к нам Стинг на Масюкоўшчыну едет петь. Это ужас, б..! Попросили просто перенести. А новости выходят под вывеской, с молнией. И что? Нас двенадцать вышло на поле против семерых? На денечек сдвиньте вы игру, дайте этому Стасевичу бедному поспать, чтобы он через месяц этих эстонцев, б.., обыграл. Все.





То же самое и с Брестом. 15-го играем в Борисове, в Бресте — 17-го. Туда ехать пять часов. Нужно 16-го отправиться в путь. И что? Ну, хорошо Брест нас обыграет, покричим, попоем концерты, пригласим Ван Бастена туда вместо Марадоны. Дальше что? Где спортивный принцип? Где профессионализм? Что медицине делать? Как восстанавливаться? Мы просим немножко сдвинуть, чтобы, дай Бог, пройдем "Сараево" и привезем, дай Бог, группу и чтобы с Брестом и "Энергетиком", дай Бог, получился нормальный футбол. Я же не переношу, чтобы приехать потом и положить всех на лопатки. Это всего лишь просьба, которую "большие" должны рассмотреть. В понедельник должны сказать да или нет.





Этот бедный телефон разрывается: "БАТЭ переносит игру". Епт, думаю, может, кого-то заявили, а я не знаю!? Это, б...ь, просто ужас. То, что играем на цементе, — молчим, а здесь — расстрелять всех.









- А если откажут?





- Тогда в рамках тура, на денек — и поедем. Что делать? У нас будут два дня между играми. Просто нереально играть на следующий день: там перелет, а тут дорога. Я не жалуюсь же. В прошлом году так уже было, когда мы колесили по Гомелю и другим городам. Про то, что играть на следующий день нереально, вам все расскажут — начиная от Семина. 48 часов после операции врачи разрешают только в утку сходить. Нельзя даже в туалет вставать.





Нормально ответил? Сейчас "Краснодар" — "Зенит" начинает, а вы такую херню спрашиваете. Все, я побежал.



