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ЕС выдвинул кандидатом на пост главы МВФ Кристалину Георгиеву
Источник материала: Партизан
Правительства стран Европейского Союза выдвинули на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда представительницу Болгарии Кристалину Георгиеву, сообщает Reuters.
Кандидатура Георгиевой была одобрена после более чем 12 часов переговоров и кулуарных дискуссий между всеми 28 членами ЕС.
Единственным соперником Георгиевой был голландец Йерун Дийсселблум, который уже поздравил ее с победой в Twitter.
Кристалина Георгиева c 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству.
Георгиева сохранила свой мандат и в Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
В октябре 2016 года подала в отставку с поста еврокомиссара, заняв должность исполнительного директора Всемирного банка.
С 2011 года директором-распорядителем МВФ являлась представительница Франции Кристин Лагард.
2 июля 2019 года Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского Центробанка.
Главу МВФ согласно сложившейся традиции выбирают среди представителей стран Европы.
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Правительства стран Европейского Союза выдвинули на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда представительницу Болгарии Кристалину...
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