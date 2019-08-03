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ЕС выдвинул кандидатом на пост главы МВФ Кристалину Георгиеву

04.08.2019 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительства стран Европейского Союза выдвинули на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда представительницу Болгарии Кристалину Георгиеву, сообщает Reuters.



Кандидатура Георгиевой была одобрена после более чем 12 часов переговоров и кулуарных дискуссий между всеми 28 членами ЕС.

Единственным соперником Георгиевой был голландец Йерун Дийсселблум, который уже поздравил ее с победой в Twitter.

Кристалина Георгиева c 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству.

Георгиева сохранила свой мандат и в Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

В октябре 2016 года подала в отставку с поста еврокомиссара, заняв должность исполнительного директора Всемирного банка.


С 2011 года директором-распорядителем МВФ являлась представительница Франции Кристин Лагард.

2 июля 2019 года Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского Центробанка.

Главу МВФ согласно сложившейся традиции выбирают среди представителей стран Европы.
 
 
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Правительства стран Европейского Союза выдвинули на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда представительницу Болгарии Кристалину...
 
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