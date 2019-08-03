ЕС выдвинул кандидатом на пост главы МВФ Кристалину Георгиеву









Кандидатура Георгиевой была одобрена после более чем 12 часов переговоров и кулуарных дискуссий между всеми 28 членами ЕС.





Единственным соперником Георгиевой был голландец Йерун Дийсселблум, который уже поздравил ее с победой в Twitter.





Кристалина Георгиева c 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству.





Георгиева сохранила свой мандат и в Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.





В октябре 2016 года подала в отставку с поста еврокомиссара, заняв должность исполнительного директора Всемирного банка.









С 2011 года директором-распорядителем МВФ являлась представительница Франции Кристин Лагард.





2 июля 2019 года Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского Центробанка.





Главу МВФ согласно сложившейся традиции выбирают среди представителей стран Европы.