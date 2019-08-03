В Минске пока не планируется строить новые гипермаркеты

«На сегодняшний день у нас 25 гипермаркетов, первый из которых открылся в 2005 году», — проинформировала заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ольга Гаврильчик на пресс-конференции 24 июля 2019 года — «Cтроительство новых крупных торговых объектов на сегодняшний день не планируется».





В Минске в 2016 году была утверждена схема развития магазинов до 2020 года.





«Была проанализирована торговая сеть и был сделан вывод о достаточном количестве магазинов крупного формата», — сказала Ольга Гаврильчик. — «Единственный крупный объект, который мы ожидаем в текущем году, — ТЦ «Палаццио». Точная дата его открытия пока неизвестна. В то же время будут открываться магазины шаговой доступности, в основном на встроенно-пристроенных площадях».



