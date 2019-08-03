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В Минске пока не планируется строить новые гипермаркеты

04.08.2019 11:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работающих в Минске гипермаркетов достаточно для удовлетворения покупательского спроса на этот торговый формат, считают в Мингорисполкоме.

«На сегодняшний день у нас 25 гипермаркетов, первый из которых открылся в 2005 году», — проинформировала заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ольга Гаврильчик на пресс-конференции 24 июля 2019 года — «Cтроительство новых крупных торговых объектов на сегодняшний день не планируется».

В Минске в 2016 году была утверждена схема развития магазинов до 2020 года.

«Была проанализирована торговая сеть и был сделан вывод о достаточном количестве магазинов крупного формата», — сказала Ольга Гаврильчик. — «Единственный крупный объект, который мы ожидаем в текущем году, — ТЦ «Палаццио». Точная дата его открытия пока неизвестна. В то же время будут открываться магазины шаговой доступности, в основном на встроенно-пристроенных площадях».

 
 
Теги: Минск
 
 
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Работающих в Минске гипермаркетов достаточно для удовлетворения покупательского спроса на этот торговый формат, считают в Мингорисполкоме.
 
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