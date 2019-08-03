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Медведев едет в Туркменистан, а местонахождение Туркменбаши все еще неизвестно
Источник материала: Партизан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует визит в Туркменистан 11-12 августа для участия в первом Каспийском экономическом форуме, говорится в сообщении пресс-службы российского премьера.
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В рамках визита планируется встреча с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, пишет Радио Азаттык.
Отсутствие Бердымухамедова в публичном поле с 5 июля, в том числе во время визита главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерики Могерини в в Ашгабат 6 июля, породило некоторые спекуляции о состоянии здоровья прехидента Туркменистана. Власти неоднократно заявляли, что президент находится в отпуске до 15 августа. Планируемый Каспийский форум начнется раньше его официального выхода из отпуска.
15 июля государственные СМИ Туркменистана продемонстрировали видео, как 62-летний Бердымухаммедов работает над новой книгой, а также играет с внучками. 25 июля после девятидневного отсутствия глава государства появился перед телекамерами гостелевидения и утвердил ряд строительных проектов в будущем Ашхабад-сити, сообщало информагентство «Туркмен довлат хабарлари».
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует визит в Туркменистан 11-12 августа для участия в первом Каспийском экономическом форуме, говорится в сообщении...
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