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В Шумилинском районе Mazda выехала на встречку и врезалась в фуру
Источник материала: Tut.by
4 августа в аварии в Шумилинском районе пострадали два человека. Об этом
37-летний водитель, управляя автомобилем Mazda 6, двигался по дороге Р-20 (Витебск-Полоцк-граница Латвии). Около 3.35 на 37-ом км дороги вблизи деревни Мазеки Шумилинского района, он выехал на полосу встречного движения и врезался в седельный тягач «Вольво FH» с полуприцепом, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 39-летний пассажир получили травмы, они госпитализированы. В момент ДТП водители автомобилей были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.
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В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 39-летний пассажир получили травмы, они госпитализированы.
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