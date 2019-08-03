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В Шумилинском районе Mazda выехала на встречку и врезалась в фуру

04.08.2019 12:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 августа в аварии в Шумилинском районе пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба СК

37-летний водитель, управляя автомобилем Mazda 6, двигался по дороге Р-20 (Витебск-Полоцк-граница Латвии). Около 3.35 на 37-ом км дороги вблизи деревни Мазеки Шумилинского района, он выехал на полосу встречного движения и врезался в седельный тягач «Вольво FH» с полуприцепом, который двигался во встречном направлении.


Фото: пресс-служба СК

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 39-летний пассажир получили травмы, они госпитализированы. В момент ДТП водители автомобилей были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.

 
Теги: Витебск
 
 
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В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 39-летний пассажир получили травмы, они госпитализированы.
 
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