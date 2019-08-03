Следственный комитет России подозревает Фонд Навального в отмывании денег

Источник материала: Ежедневник



lawlove.org

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным СК, речь идет об 1 млрд росс. рублей, сообщают Ведомости.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Следователи принимают меры по установлению всех соучастников преступления и их задержанию, говорится в сообщении СК. Также будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем и весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда, заверил Следственный комитет.

Отмечается, что дело возбуждено на основании материалов, переданных из МВД, по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет семь лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. и лишением права занимать определенные должности.

Накануне стало известно , что МВД проводило доследственную проверку руководства ФБК в связи с подозрением в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Об этом сообщил «Проект» со ссылкой источники и подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к правоохранительным органам.

Как рассказал источник «Ведомостей», проверка была связана с финансированием закрытого по требованию Министерства юстиции фонда «Пятое время года». Взносы в фонд вносились в том числе с использованием биткойнов, и целью доследственной проверки было установить, не было ли при этом нарушено налоговое законодательство.

По данным «Проекта», МВД проверило счета экс-главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова и других сотрудников фонда. В материалах проверки говорится, что через их счета только в Альфа-банке в 2017–2018 годов прошло более 1 млрд руб., при этом часть денег вносилась наличными через банкоматы.

Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 года. Политик тогда начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом в президенты в итоге так и не был зарегистрирован, поскольку ранее был осужден к лишению свободы (условно). В январе 2018 году Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста.