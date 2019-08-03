В Чечерском районе водитель на «Москвиче» врезался в опору ЛЭП

Источник материала: Аргументы и факты

Житель населенного пункта 1974 года рождения за рулем «Москвича» не справился с управлением и наехал на водонапорную колонку, а затем на опору линии электропередач, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Во время столкновения водитель выпал из машины. С диагнозом тяжёлая сочетанная травма, закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, закрытый перелом левой локтевой кости, ушиб передней брюшной стенки водитель госпитализирован.