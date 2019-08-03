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В Чечерском районе водитель на «Москвиче» врезался в опору ЛЭП

04.08.2019 13:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Чечерском районе водитель на «Москвиче» врезался в опору ЛЭП
МВД Республики Беларусь

Житель населенного пункта 1974 года рождения за рулем «Москвича» не справился с управлением и наехал на водонапорную колонку, а затем на опору линии электропередач, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Во время столкновения водитель выпал из машины. С диагнозом тяжёлая сочетанная травма, закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, закрытый перелом левой локтевой кости, ушиб передней брюшной стенки водитель госпитализирован. 

Предварительно за рулём мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомашина не имеет допуска к участию в дорожном движении. 

В Чечерском районе водитель на «Москвиче» врезался в опору ЛЭП
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