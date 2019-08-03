Транспорт будущего? Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Источник материала: Ежедневник

Yves Herman / Reuters

Французский изобретатель Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.

Как пишет Lenta.ru, полет длился около 20 минут. За это время Запата преодолел около 35 километров, поднявшись в воздух недалеко от французской коммуны Сангат и приземлившись вблизи города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.

По словам самого Запаты, скорость полета составляла примерно 160-170 километров в час. «В конце, когда мне было больно, я сказал себе: "Прекрати, ты не имеешь права на боль. Наслаждайся". Я видел приближающее побережье Великобритании», — поделился впечатлениями изобретатель, отметив, что ему «очень повезло».

Первая попытка пересечь пролив на летающей доске была предпринята Запатой 25 июля. Тогда он упал в воду на середине полета. Теперь, по словам изобретателя, он намерен дорабатывать свою «летающую машину».

Запата разработал летающую доску и впервые продемонстрировал ее в середине апреля 2016 года. Тогда он пролетел над озером почти четыре минуты, разогнавшись до 55 километров в час. https://lenta.ru/