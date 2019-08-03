Мбаппе вытолкнул Неймара из кадра во время командного фото с Суперкубком Франции

Источник материала: Tut.by

В субботу, 3 августа, на стадионе «Лунган — Универсиад Спортс Центр» в китайском городе Шэньчжэнь прошtл матч за Суперкубок Франции, в котором встретились «Пари Сен-Жермен» и «Ренн». Игра завершилась победой парижской команды со счётом 2:1, пишет championat.com.

После матча нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не позволил партнеру по команде Неймару принять участие в групповом фото и вытолкнул бразильского футболиста из кадра. Напомним, Неймар не принимал участия в матче, так как отбывал наказание за удар болельщика после встречи с «Ренном» в финале Кубка Франции.