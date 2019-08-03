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Власти рассказали, сколько домов построят за бюджет Минска и области в городе-спутнике Смолевичах
Источник материала: Tut.by
После изменений в указ президента о развитии городов-спутников, в Смолевичах построят первый квартал на 20 домов. Подробности
Недавно в указ «О развитии городов-спутников» внесли
— Будем выходить в Смолевичи и осваивать первый квартал, в котором запланированы 20 домов. Примерно половину построит Минск, остальные — Минская область. В ближайшее время в Смолевичах начнут возводить экспериментальный дом, где квартиры могут построить по заявительному принципу нуждающиеся минчане.
Напомним, в июле Лукашенко
Распределение средств бюджета Минска на развитие городов-спутников ежегодно устанавливается Мингорисполкомом по согласованию с Миноблисполкомом с учетом планов развития этих населенных пунктов и прогнозных объемов строительства жилья,
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Кроме этого, в марте 2019 года был
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После изменений в указ президента о развитии городов-спутников, в Смолевичах построят квартал на 20 домов.
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