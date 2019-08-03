Власти рассказали, сколько домов построят за бюджет Минска и области в городе-спутнике Смолевичах

Источник материала: Tut.by

После изменений в указ президента о развитии городов-спутников, в Смолевичах построят первый квартал на 20 домов. Подробности сообщает агентство «Минск-новости».



Фото: TUT.BY

Недавно в указ «О развитии городов-спутников» внесли изменения по вопросу распределения финансирования городов-спутников, а чуть ранее президент подписал указ № 103 о строительстве экспериментального дома в Смолевичах. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский рассказал, что вскоре в городе-спутнике построят первый квартал.

— Будем выходить в Смолевичи и осваивать первый квартал, в котором запланированы 20 домов. Примерно половину построит Минск, остальные — Минская область. В ближайшее время в Смолевичах начнут возводить экспериментальный дом, где квартиры могут построить по заявительному принципу нуждающиеся минчане.

Напомним, в июле Лукашенко подписал указ , которым определен механизм направления денег из бюджета Минска на развитие городов-спутников. Согласно документу, Минск обязан перечислять деньги из казны столицы на Дзержинск, Заславль, Логойск, Фаниполь, Смолевичи и Руденск.

Распределение средств бюджета Минска на развитие городов-спутников ежегодно устанавливается Мингорисполкомом по согласованию с Миноблисполкомом с учетом планов развития этих населенных пунктов и прогнозных объемов строительства жилья,

объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства

территорий в Минской области.

Как мы сообщали ранее , объем вложений столицы в инфраструктуру спутника предполагается пропорциональным количеству граждан, направляемых на строительство там из числа нуждающихся минчан.

Кроме этого, в марте 2019 года был подписан указ № 103 о строительстве в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. Дом рассчитан на 192 квартиры, а желающих в очереди на него — 1,5 тысячи минчан.