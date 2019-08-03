Парфюмер Влад Рекунов: Мне понятен аромат девушки, упавшей с плота

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский парфюмер создает эксклюзивные духи для знаменитостей и крупных торговых марок. В тонкостях мастерства разбиралась корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

Каучук, кожа, аромат лошадиного навоза. Сотни флаконов с разными запахами. За два десятка лет Влад Рекунов создал более 800 парфюмерных композиций. Одно из последних произведений мастера – аромат для известного бренда. Какого – коммерческая тайна.

На создание одного эксклюзивного аромата уходит от нескольких дней до нескольких месяцев. Пожелания у клиентов бывают разные. Но чем сложнее заказ, тем он понятней, утверждает Рекунов.

«Когда мне говорят, сделай аромат Мэрилин Монро, летящей на розовом облаке в джунглях Амазонки, или аромат девушки, упавшей с плота, мне это понятно», – говорит парфюмер.

Рекунов – ученик всемирно известного парфюмера Софии Гройсман. Попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый вместительный флакон объемом в 150 литров. Его Влад изготовил совместно с Эдгаром Запашным. Список звезд, над ароматами которых работал парфюмер, можно перечислять долго – Киркоров, Меладзе, ВИА Гра, Тимати…

«Далеко не каждый может достучаться до Патрисии Каас. Она лишь раз позволила парфюмеру создать себе аромат. Именно нам удалось с ней договориться. Для Мирей Матье мы изготовили аромат в хрустальном флаконе в виде микрофон», – отмечает Влад.

Особый аромат был создан Рекуновым и в честь президента России Владимира Путина. Творение парфюмера стало первым по итогам тендера.

«Я не знал, для кого создается запах, знал только, что это очень важный человек. Это буквальная формулировка и все, что мне было известно. Когда выбрали мой запах, я порадовался, но еще не знал, для кого он. Когда мне прислали дизайн флакона, на котором я увидел профиль, тогда мне стало все понятно», – поделился парфюмер.

Сейчас у Влада Рекунова два масштабных проекта. Мастер разрабатывает эксклюзивную линию ароматов для всех знаков Зодиака. Еще он открыл в Беларуси Парфюмерную академию имени своего наставника Софии Гройсман. Великий мастер дала ученику персональное добро. Сырье парфюмер заказывает за границей. Цена на некоторые из них доходит до 50 евро за грамм.