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Умер выдающийся астрофизик Николай Кардашев

04.08.2019 13:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Выдающийся советский и российский астрофизик, член Совета Российской академии наук по космосу, академик РАН Николай Кардашев скончался в субботу, 3 августа, на 88-м году жизни, сообщила госкорпорация "Роскосмос".

Больше всего Кардашев "известен как человек, предсказавший существование пульсаров, и руководитель международного космического проекта "Радиоастрон", говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации в воскресенье.

Отмечается, что Кардашева "можно считать одним из основоположников радиоастрономии".

"Весь мир его знает по знаменитой энергетической шкале цивилизаций и его вкладу в исследования проблемы SETI. Он разработал так называемую "шкалу Кардашева", в которой внеземные цивилизации делились на несколько уровней в зависимости от уровня освоения ресурсов и энергопотребления", - говорится в сообщении.

"Главным делом в жизни Николая Семеновича стал научный международный проект "Радиоастрон", над созданием которого он работал более 30 лет", - отмечают в "Роскосмосе".

Это комплекс из крупнейшего в мире космического радиотелескопа с антенной диаметром 10 метров и сети наземных радиотелескопов. Проект оказался очень успешным, показав возможность совместных интерферометрических наблюдений крупным космическим радиотелескопом и сетью наземных. Целью исследований стали активные ядра галактик, черные дыры звездных масс, пульсары, космические мазеры и мегамазеры, квазары и межзвездные газовые облака.

Запуск радиотелескопа "Спектр-Р" состоялся 18 июля 2011 года с космодрома "Байконур".

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Николая Семеновича. Вечная память!" - говорится в сообщении.

 
 
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Выдающийся советский и российский астрофизик, член Совета Российской академии наук по космосу, академик РАН Николай Кардашев скончался в субботу, 3 августа, на 88-м...
 
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