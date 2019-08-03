Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни

Источник материала: Интерфакс

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила о правилах выбора качественных бахчевых: арбузы и дыни нужно покупать только в специально оборудованных местах, не брать надрезанные и неспелые плоды, помнить о гигиене и знать меру.

"Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Место торговли должно находиться под навесом, арбузы и дыни должны лежать на стеллажах, а не на земле навалом, а у продавца должен быть полный пакет сопроводительных документов на ягоды, личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, вывеска с указанием времени работы и весы.

"Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы", - подчеркивают в ведомстве.

Зрелый арбуз должен иметь яркую и контрастную, целую и блестящую корку, а светлое пятно на боку, на котором лежал арбуз, должно быть "максимально желтым, даже оранжевым". Оптимальный размер арбуза - средний, не самый большой и не самый маленький. Усик и плодоножка должны быть сухими, при ударе ладонью арбуз должен вибрировать, при ударе согнутым пальцем издавать умеренно звонкий звук, а при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть должна быть красной, нежной, сладкой и сочной без ослизнений, семена - зрелые, черного и коричневого цвета. Арбуз с кислым запахом есть нельзя.

Дыню выбирают по тем же правилам, уточнили в Роспотребнадзоре, за исключением того, что звук при щелчке по дыне должен быть глухим, а противоположная от хвостика сторона должна быть чуть мягкой: если она твердая, то это признак незрелости плода. Наконец, от дыни должен исходить аромат - если его нет, от покупки стоит воздержаться.

И дыни, и арбузы санитарные врачи рекомендуют мыть теплой водой с мылом перед тем, как разрезать: мелкие частицы почвы, пыли, микроорганизмы на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные плоды следует хранить в холодильнике.

"Наслаждаясь любимым продуктом, знайте меру, особенно когда угощаете им маленьких детей", - добавили в Роспотребнадзоре.