﻿ Первые экипажи-тысячники появились на жатве в Мозырском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первые экипажи-тысячники появились на жатве в Мозырском районе

04.08.2019 12:24 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Первые экипажи-тысячники зафиксированы на жатве в Мозырском районе, сообщили в Мозырском райисполкоме.

Передовики жатвы, семь экипажей, намолотивший более 1 тыс. тонн зерна каждый, трудятся в ГП "Совхоз-комбинат "Заря". 

Аграриев с достижением поздравили председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, директор ГП "Совхоз-комбинат "Заря" Олег Слинько, председатель Мозырского районного объединения профсоюзов Анна Козакевич, первый секретарь РК ОО "БРСМ" Валентина Яцукевич, главный специалист Мозырской районной организации Белорусского профсоюза работников АПК Александр Шоба.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые экипажи-тысячники зафиксированы на жатве в Мозырском районе, сообщили в Мозырском райисполкоме. Передовики жатвы, семь экипажей, намолотивший более 1 тыс....
 
Новости дня
Новости разные
 
За 7 месяцев на дорогах Кореличского и Новогрудского районов выявлено 163 нарушения правил дорожного движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика