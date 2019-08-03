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Первые экипажи-тысячники появились на жатве в Мозырском районе
Источник материала: Интерфакс
Первые экипажи-тысячники зафиксированы на жатве в Мозырском районе, сообщили в Мозырском райисполкоме.
Передовики жатвы, семь экипажей, намолотивший более 1 тыс. тонн зерна каждый, трудятся в ГП "Совхоз-комбинат "Заря".
Аграриев с достижением поздравили председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, директор ГП "Совхоз-комбинат "Заря" Олег Слинько, председатель Мозырского районного объединения профсоюзов Анна Козакевич, первый секретарь РК ОО "БРСМ" Валентина Яцукевич, главный специалист Мозырской районной организации Белорусского профсоюза работников АПК Александр Шоба.
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Первые экипажи-тысячники зафиксированы на жатве в Мозырском районе, сообщили в Мозырском райисполкоме. Передовики жатвы, семь экипажей, намолотивший более 1 тыс....
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