СМИ сообщают о семи погибших при стрельбе в штате Огайо в США

Источник материала: Интерфакс

В результате стрельбы в городе Дейтон, штат Огайо, погибли семь человек, сообщает издание Dayton Daily News.

По данным полиции, стрелков было двое. Один из них сразу был ликвидирован полицейскими. Еще один подозреваемый бежал с места преступления, он скрылся на автомашине темного цвета.

Как отмечают СМИ, стрельба в Огайо произошла буквально через несколько часов после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штата Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.