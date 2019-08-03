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СМИ сообщают о семи погибших при стрельбе в штате Огайо в США

04.08.2019 11:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В результате стрельбы в городе Дейтон, штат Огайо, погибли семь человек, сообщает издание Dayton Daily News.

По данным полиции, стрелков было двое. Один из них сразу был ликвидирован полицейскими. Еще один подозреваемый бежал с места преступления, он скрылся на автомашине темного цвета.

Как отмечают СМИ, стрельба в Огайо произошла буквально через несколько часов после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штата Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

 
 
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В результате стрельбы в городе Дейтон, штат Огайо, погибли семь человек, сообщает издание Dayton Daily News. По данным полиции, стрелков было двое. Один из них сразу был...
 
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