Сотрудники витебского ОМОНа отговорили мужчину от прыжка с 9 этажа

Источник материала: Интерфакс

Почти 4 часа сотрудники витебского ОМОНа вели переговоры с мужчиной, собравшимся в воскресенье, 4 августа, свести счёты с жизнью, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в официальном telegram-аккаунте.

"Информация в милицию поступила сегодня на спецлинию 102. Очевидцы сообщили, что на 9-м этаже в доме на проспекте Людникова в оконном проёме балансирует мужчина. На место инцидента были сразу направлены ближайшие наряды милиции и МЧС, бригада скорой помощи. Мужчина угрожал совершить суицид, намереваясь прыгнуть из окна подъезда многоэтажки. Он стоял за окном на узком выступе, прислонившись спиной к стене. Его положение исключало возможность подойти к нему незаметно", - рассказала представитель МВД.

Переговоры сотрудников ОМОНа с мужчиной длились без малого четыре часа. За это время житель Витебска рассказал им о себе, о том, что случайно зашёл в этот подъезд, но так и не назвал причину, которая толкнула его на такой поступок.

Уговорив 55-летнего мужчину спуститься, омоновцы передали его медикам для оказания психологической помощи. Он был трезв.

На канале в Telegram размещено видео происшествия: https://t.me/pressmvd/147 .