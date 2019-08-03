 Нам прислали фото помидора-гиганта, который затянул значительно больше кило

Источник материала: Виртуальный Брест

Померяемся помидорами? Такой клич бросили вчера , и за день нам накидали несколько вариантов. Отчитываемся - самые большие растут в Бресте. Первое место у двух синьоров: один затянул на 1223 грамма, а второй 1270:







Левый: выращен на даче в городе Бресте. (прислала Тамара), второй прислал Сергей без пояснений.

Есть, конечно, варианты и поменьше, но тоже вполне достойные:







Так что и не говорите, что год не урожайный!