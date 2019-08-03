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Нам прислали фото помидора-гиганта, который затянул значительно больше кило
04.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Померяемся помидорами? Такой
Левый: выращен на даче в городе Бресте. (прислала Тамара), второй прислал Сергей без пояснений.
Есть, конечно, варианты и поменьше, но тоже вполне достойные:
Так что и не говорите, что год не урожайный!
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Померяемся помидорами? Такой клич бросили вчера, и за день нам накидали несколько вариантов. Отчитываемся - самые большие растут в Бресте. Первое место у двух...
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