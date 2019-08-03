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Как исполнялся бюджет Брестской области за шесть месяцев 2019г.

04.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский облисполком опубликовал бюллетень об исполнении бюджета Брестской области за шесть месяцев текущего года.

Как исполнялся бюджет Брестской области за шесть месяцев 2019г.

Давайте посмотрим, какая интересная информация содержится в нём... (под спойлером)

 
 
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  Брестский облисполком опубликовал бюллетень об исполнении бюджета Брестской области за шесть месяцев текущего года. Давайте посмотрим, какая интересная...
 
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