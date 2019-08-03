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Как исполнялся бюджет Брестской области за шесть месяцев 2019г.
04.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский облисполком
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Брестский облисполком опубликовал бюллетень об исполнении бюджета Брестской области за шесть месяцев текущего года. Давайте посмотрим, какая интересная...
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