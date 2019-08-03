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Поляки ищут человека, который оказался в помещении аппарата для сканирования вагонов

04.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Польские таможенники разыскивают человека, который находился в помещении рентгеновского аппарата для сканирования вагонов в Тересполе. 

Поляки ищут человека, который оказался в помещении аппарата для сканирования вагонов


- Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья и жизни, свяжитесь с ближайшей больницей или дежурной службой таможни. (советуют ему)

Напомним, что за последние две недели с помощью этого рентгена были выявлены две крупные партии сигарет (20.000 и 28.000 пачек) в поездах, прибывших из Беларуси.

Работает ли сейчас установка сканирования - неизвестно.

 
 
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  Польские таможенники разыскивают человека, который находился в помещении рентгеновского аппарата для сканирования вагонов в Тересполе. - Чтобы...
 
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