Поляки ищут человека, который оказался в помещении аппарата для сканирования вагонов

Источник материала: Виртуальный Брест

Польские таможенники разыскивают человека, который находился в помещении рентгеновского аппарата для сканирования вагонов в Тересполе.







- Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья и жизни, свяжитесь с ближайшей больницей или дежурной службой таможни. (советуют ему)



Напомним, что за последние две недели с помощью этого рентгена были выявлены две крупные партии сигарет (20.000 и 28.000 пачек) в поездах, прибывших из Беларуси.



Работает ли сейчас установка сканирования - неизвестно.