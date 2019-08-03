|
Поляки ищут человека, который оказался в помещении аппарата для сканирования вагонов
04.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Польские таможенники разыскивают человека, который находился в помещении рентгеновского аппарата для сканирования вагонов в Тересполе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польские таможенники разыскивают человека, который находился в помещении рентгеновского аппарата для сканирования вагонов в Тересполе. - Чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)