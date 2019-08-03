ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смотрите, как чистят (и углубляют) Мухавец на Набережной

04.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Работы проводятся давно, и на данном этапе "добрались" почти до пристани на Набережной.

Смотрите, как чистят (и углубляют) Мухавец на Набережной

Процесс привлекает внимание туристов - дополнительная забава и развлечение.

Смотрите, как чистят (и углубляют) Мухавец на Набережной

Надо сказать, что река у бетонного берега стала совсем мелкой, и такая прочистка будет на пользу. Да и от всякой гадости со дна не помешает избавиться.

Смотрите, как чистят (и углубляют) Мухавец на Набережной

Работы будут продолжаться ещё некоторое время, но к Тысячелетию города будут завершены.

Смотрите, как чистят (и углубляют) Мухавец на Набережной

Смотрите, как чистят (и углубляют) Мухавец на Набережной

Смотрите, как чистят (и углубляют) Мухавец на Набережной

Смотрите, как чистят (и углубляют) Мухавец на Набережной

Смотрите, как чистят (и углубляют) Мухавец на Набережной

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Работы проводятся давно, и на данном этапе "добрались" почти до пристани на Набережной. Процесс привлекает внимание туристов - дополнительная забава и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мои 33. Дарья Домрачева показала дочь и поблагодарила за поздравления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика