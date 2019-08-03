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Смотрите, как чистят (и углубляют) Мухавец на Набережной
04.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Работы проводятся давно, и на данном этапе "добрались" почти до пристани на Набережной.
Процесс привлекает внимание туристов - дополнительная забава и развлечение.
Надо сказать, что река у бетонного берега стала совсем мелкой, и такая прочистка будет на пользу. Да и от всякой гадости со дна не помешает избавиться.
Работы будут продолжаться ещё некоторое время, но к Тысячелетию города будут завершены.
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