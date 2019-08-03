Смотрите, как чистят (и углубляют) Мухавец на Набережной

Источник материала: Виртуальный Брест

Работы проводятся давно, и на данном этапе "добрались" почти до пристани на Набережной.





Процесс привлекает внимание туристов - дополнительная забава и развлечение.





Надо сказать, что река у бетонного берега стала совсем мелкой, и такая прочистка будет на пользу. Да и от всякой гадости со дна не помешает избавиться.





Работы будут продолжаться ещё некоторое время, но к Тысячелетию города будут завершены.



















