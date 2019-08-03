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Концерт группы Спасение на площади Ленина в Бресте посетили тысячи брестчан

04.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

3 августа 2019 на главной площади города Бреста состоялся большой юбилейный концерт известной группы «Спасение», посвященный 30-летию группы и 1000-летию Бреста.

Концерт группы Спасение на площади Ленина в Бресте посетили тысячи брестчан

смотрите больше фото и видеозапись по ссылке

История коллектива началась в далёком 1989 году. Время смутное и неспокойное, когда в результате перестройки, люди просто терялись в попытке наладить жизнь в совершенно новых условиях. Эти ребята тоже искали ответы на свои вопросы и нашли. Именно вера объединила их и определила основное направление творчества. Все мы разные, но музыка всегда находит отклик в сердце человека, кем бы он ни был. И она помогала говорить о том, что всегда есть надежда, и нет безвыходных ситуаций.

Шло время, изменялось творчество группы, ребята экспериментировали с музыкальными направлениями, много гастролировали по территории России, СНГ, Европы, США и даже ЮАР, что отразилось и на репертуаре. Выходили новые альбомы. Творчество коллектива становилось всё разнообразнее, известнее, популярнее и востребованнее.

В 2006 году группа «Спасение» получила премию Альфа-радио «Золотое ухо»; в 2008 коллективу присвоено звание «народный», в 2009 – номинация в калифорнийском конкурсе "Just Pain Folks Music Awards". В 2009 году работа группы была также отмечена Ежегодной Премией Евангельской Музыкальной Ассоциации в номинации "За вклад в развитие христианской музыки". А уже в 2010 году коллектив одержал победу в музыкальном проекте Радио Брест "Знай Наших - 3", а солист группы – Игорь Муха – был признан лучшим фронтменом.

Концерт группы Спасение на площади Ленина в Бресте посетили тысячи брестчан

фото - Василий Васильевич: (ещё больше кадров с высоты)

Группа активно и плодотворно сотрудничает с камерным оркестром Брестской областной филармонии под руководством Вячеслава Прилепина. Участвует в совместных благотворительных концертах с такими известными группами, как «Новый Иерусалим», «Дрозды» и др.

В этом году группой был реализован оригинальный музыкальный проект совместно с солистом Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Ильёй Сильчуковым. И ещё много интересных идей и планов... А возраст в этом случае не помеха – это опыт, это понимание задач и чёткое видение дальнейших перспектив развития.

Руководство города также оценило творчество группы и поздравило его с круглой датой.

Концерт группы Спасение на площади Ленина в Бресте посетили тысячи брестчан

Коллектив был награждён почётной грамотой от Брестского городского Совета депутатов за многолетнюю деятельность по сохранению и популяризации эстрадного вокального искусства и активное участие в культурной жизни Бреста.

Концерт группы Спасение на площади Ленина в Бресте посетили тысячи брестчан

Но поистине неоценимый подарок сделали группе потомки известного религиозного и общественного деятеля города Бреста, проповедника и переводчика Библейских текстов на современный белорусский язык – Луки Николаевича Дзекуць-Малея.

Концерт группы Спасение на площади Ленина в Бресте посетили тысячи брестчан

Внучка Ельжбета и правнук Лукаш вручили Павлу Шельпуку скрипку, на которой играл сам Дзекуць-Малей. Этот инструмент находился в забвении на протяжении 80 лет, но теперь восстановлен и отдан в надёжные руки, которые ещё сыграют на нём свои лучшие композиции.

Концерт группы Спасение на площади Ленина в Бресте посетили тысячи брестчан

А Юрий Хоревич и группа «Виски-Уэй» сделали весьма необычный подарок к 30-летию «Спасения», исполнив две старые композиции группы в новом формате. Они внезапно заиграли новыми красками для тех, кто уже не раз мог слышать эти песни раньше.

Концерт группы Спасение на площади Ленина в Бресте посетили тысячи брестчан

Конечно же, были слова благодарности и от самих участников группы. Благодарили своих школьных учителей и преподавателей по музыке; тех, кто помог сделать этот юбилейный концерт настоящим праздником – «бойцов невидимого фронта» – звукооператоров, осветителей; и главных участников этого торжества – зрителей.

Концерт группы Спасение на площади Ленина в Бресте посетили тысячи брестчан

 
Теги: Брест
 
 
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  3 августа 2019 на главной площади города Бреста состоялся большой юбилейный концерт известной группы «Спасение», посвященный 30-летию группы и 1000-летию Бреста. ...
 
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