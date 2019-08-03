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На крыше новостройки в Лебяжьем поставили бассейн
Источник материала: Tut.by
На крыше жилого дома по проспекту Победителей, 133 в «Лебяжьем» realt.by
Крыши этих домов эксплуатируемые. Но за личный выход на крышу с красивым видом на город и водохранилище жильцы верхних этажей должны были доплатить.
В основном крыши пустые и никак не используются, но некоторые жильцы предпочли построить на своей территории небольшую белую беседку, соседи — поставить бассейн с лежаками. Жаль только, что нынешнее лето вряд ли предоставило много возможностей для такого отдыха.
Получить оперативный комментарий товарищества собственников этого дома пока не удалось.
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Жаль только, что нынешнее лето вряд ли предоставило много возможностей для такого отдыха.
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