На крыше новостройки в Лебяжьем поставили бассейн

Источник материала: Tut.by

На крыше жилого дома по проспекту Победителей, 133 в «Лебяжьем» realt.by заметил бассейн с лежаками и беседку.



Фото: realt.by

Крыши этих домов эксплуатируемые. Но за личный выход на крышу с красивым видом на город и водохранилище жильцы верхних этажей должны были доплатить.



Фото: realt.by

В основном крыши пустые и никак не используются, но некоторые жильцы предпочли построить на своей территории небольшую белую беседку, соседи — поставить бассейн с лежаками. Жаль только, что нынешнее лето вряд ли предоставило много возможностей для такого отдыха.



Фото: realt.by

Получить оперативный комментарий товарищества собственников этого дома пока не удалось.