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На крыше новостройки в Лебяжьем поставили бассейн

04.08.2019 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На крыше жилого дома по проспекту Победителей, 133 в «Лебяжьем» realt.by заметил бассейн с лежаками и беседку.


Фото: realt.by

Крыши этих домов эксплуатируемые. Но за личный выход на крышу с красивым видом на город и водохранилище жильцы верхних этажей должны были доплатить.


Фото: realt.by

В основном крыши пустые и никак не используются, но некоторые жильцы предпочли построить на своей территории небольшую белую беседку, соседи — поставить бассейн с лежаками. Жаль только, что нынешнее лето вряд ли предоставило много возможностей для такого отдыха.


Фото: realt.by

Получить оперативный комментарий товарищества собственников этого дома пока не удалось.

 
 
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Жаль только, что нынешнее лето вряд ли предоставило много возможностей для такого отдыха.
 
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