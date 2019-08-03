Выиграть время или потратить?

Источник материала: Газета Авангард

Сейчас начало августа, по-прежнему волнительное время для многих поступающих в ссузы и вузы. И я, как молодой специалист, но в то же время и абитуриент, решила поделиться своим мнением.





Поступать после 9 классов или же окончить полный курс школы – выбор каждого. Нужны ли вам эти два года или нет – тоже решать вам. Но, рассуждая с позиции девятнадцатилетнего человека уже со средне-специальным образованием, хотелось бы обратить внимание на следующее.

Пятнадцатилетний возраст является оптимальным для поступления в ссузы. Конечно, учебный материал на первом курсе более объемный, но его содержание идентично тому, что учат в 10-11 классах. А вот сложно ли усвоить такой поток информации, когда на занятиях ты с 8.45 до 17.45? Признаюсь, весьма непросто. Каждодневные конспекты, биологические, физические, математические задачи, рефераты, доклады, постоянные зачетные и контрольные работы, да и масса всевозможных заданий – всего не перечесть. А в моем случае плюс еще дополнительная специализация и музыкальный инструмент, к которому, к слову, подготовлена не была.

Но давайте будем честны: все профессии нужны, все профессии важны. Не поспоришь. Вот только не каждый решится уехать из дома за несколько десятков, а то и сотен километров, да еще и несовершеннолетним, дабы получить профессию своей мечты. А есть ли такова – это другой вопрос. Тем более что и при тщательном выборе профессии иногда приходишь в тупик. Кем быть парню: слесарем, сварщиком, менеджером, дизайнером, электриком? А девушке: парикмахером, медсестрой, учителем, художником, воспитателем? Чаще всего девятиклассники принимают решения, советуясь со своими родителями, опираясь на их жизненный опыт. Однако кем бы ни был ваш советчик, за изменяющейся системой образования можешь не успеть. Постоянные новов-ведения как расширяют спектр выбора профессий, так одновременно и запутывают.

К сожалению, у некоторых создается впечатление, что пятнадцатилетние подростки, покидая школу, бегут с низким баллом от проблем, возникающих перед одиннадцатиклас-сниками при поступлении. Нет! Это глубочайшее заблуждение. В ссузах учатся дети с довольно высокой подготовкой. И тому доказательство – проходной балл. К примеру, в Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л.С. Выготского на отделении «Начальное образование», учащейся которого я была до недавнего времени, он вырос до 8,7. А это значит, чтобы учиться в данном учреждении образования, нужно хорошо постараться.

Сможет ли осознанно выбрать профессию для жизни пятнадцатилетний человек? Пожалуй, это самый главный вопрос. Да, срок обучения в ссузах сократили. Но готов ли подросток впустую потратить время, если в процессе обучения поймет, что душа к выбранной профессии не лежит? Наверное, скажете, переучиться можно всегда. И будете правы. Вот только не каждый изъявит желание в дальнейшем учиться на дневной форме получения образования.

Что же касается заочного обучения, то и тут не все так просто. Ваш высокий средний балл, хорошие результаты ЦТ, возможно, и диплом с отличием не помогут поступить на бюджет ни в областном центре, ни в столице. Объяснение одно: поступить в вуз на заочную форму обучения на бюджет можно только по направлению деятельности. А если, например, учитель изъявит желание стать инженером-строителем, то только на платной основе, причем вопреки набранному баллу, значительно превышающему проходной. Как бы ни банально это звучало, но деньги открывают двери.

Говорят, первая профессия «про запас», всегда будешь с хлебом. Не могу не согласиться с этим. Что касается лично меня, то я абсолютно не жалею о своем выборе, ведь колледж дает огромную базу знаний, к работе приступаешь готовым специалистом. Разумеется, множество различных практик, на которых мы оттачивали свои умения, не прошли даром. На мой взгляд, по окончании учебного заведения никто не разочарован в «потерянных годах». А те, кто изначально попал, как говорят, не в свою тарелку, кто психологически не был готов к предстоящим трудностям, забрали документы в первые дни учебы.

Колледж действительно закаляет. И сдача ЦТ, вступительных экзаменов в вуз не вызывают мандража, как у школьников. Главное – поверить в свои силы и не бояться никаких преград.

Илона Петухова, выпускница Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. Выготского