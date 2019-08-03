ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выиграть время или потратить?

04.08.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Сейчас начало августа, по-прежнему волнительное время для многих поступающих в ссузы и вузы. И я, как молодой специалист, но в то же время и абитуриент, решила поделиться своим мнением.

Выиграть время или потратить?

Поступать после 9 классов или же окончить полный курс школы – выбор каждого. Нужны ли вам эти два года или нет – тоже решать вам. Но, рассуждая с позиции девятнадцатилетнего человека уже со средне-специальным образованием, хотелось бы обратить внимание на следующее.

Пятнадцатилетний возраст является оптимальным для поступления в ссузы. Конечно, учебный материал на первом курсе более объемный, но его содержание идентично тому, что учат в 10-11 классах. А вот сложно ли усвоить такой поток информации, когда на занятиях ты с 8.45 до 17.45? Признаюсь, весьма непросто. Каждодневные конспекты, биологические, физические, математические задачи, рефераты, доклады, постоянные зачетные и контрольные работы, да и масса всевозможных заданий – всего не перечесть. А в моем случае плюс еще дополнительная специализация и музыкальный инструмент, к которому, к слову, подготовлена не была.

Но давайте будем честны: все профессии нужны, все профессии важны. Не поспоришь. Вот только не каждый решится уехать из дома за несколько десятков, а то и сотен километров, да еще и несовершеннолетним, дабы получить профессию своей мечты. А есть ли такова – это другой вопрос. Тем более что и при тщательном выборе профессии иногда приходишь в тупик. Кем быть парню: слесарем, сварщиком, менеджером, дизайнером, электриком? А девушке: парикмахером, медсестрой, учителем, художником, воспитателем? Чаще всего девятиклассники принимают решения, советуясь со своими родителями, опираясь на их жизненный опыт. Однако кем бы ни был ваш советчик, за изменяющейся системой образования можешь не успеть. Постоянные новов-ведения как расширяют спектр выбора профессий, так одновременно и запутывают.

К сожалению, у некоторых создается впечатление, что пятнадцатилетние подростки, покидая школу, бегут с низким баллом от проблем, возникающих перед одиннадцатиклас-сниками при поступлении. Нет! Это глубочайшее заблуждение. В ссузах учатся дети с довольно высокой подготовкой. И тому доказательство – проходной балл. К примеру, в Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л.С. Выготского на отделении «Начальное образование», учащейся которого я была до недавнего времени, он вырос до 8,7. А это значит, чтобы учиться в данном учреждении образования, нужно хорошо постараться.

Сможет ли осознанно выбрать профессию для жизни пятнадцатилетний человек? Пожалуй, это самый главный вопрос. Да, срок обучения в ссузах сократили. Но готов ли подросток впустую потратить время, если в процессе обучения поймет, что душа к выбранной профессии не лежит? Наверное, скажете, переучиться можно всегда. И будете правы. Вот только не каждый изъявит желание в дальнейшем учиться на дневной форме получения образования.

Что же касается заочного обучения, то и тут не все так просто. Ваш высокий средний балл, хорошие результаты ЦТ, возможно, и диплом с отличием не помогут поступить на бюджет ни в областном центре, ни в столице. Объяснение одно: поступить в вуз на заочную форму обучения на бюджет можно только по направлению деятельности. А если, например, учитель изъявит желание стать инженером-строителем, то только на платной основе, причем вопреки набранному баллу, значительно превышающему проходной. Как бы ни банально это звучало, но деньги открывают двери.

Говорят, первая профессия «про запас», всегда будешь с хлебом. Не могу не согласиться с этим. Что касается лично меня, то я абсолютно не жалею о своем выборе, ведь колледж дает огромную базу знаний, к работе приступаешь готовым специалистом. Разумеется, множество различных практик, на которых мы оттачивали свои умения, не прошли даром. На мой взгляд, по окончании учебного заведения никто не разочарован в «потерянных годах». А те, кто изначально попал, как говорят, не в свою тарелку, кто психологически не был готов к предстоящим трудностям, забрали документы в первые дни учебы.

Колледж действительно закаляет. И сдача ЦТ, вступительных экзаменов в вуз не вызывают мандража, как у школьников. Главное – поверить в свои силы и не бояться никаких преград.

Илона Петухова, выпускница Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. Выготского

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас начало августа, по-прежнему волнительное время для многих поступающих в ссузы и вузы. И я, как молодой специалист, но в то же время и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Концерт группы Спасение на площади Ленина в Бресте посетили тысячи брестчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика