8 уголовных дел за неделю. Оперативка за период с 22 по 27 июля

Источник материала: Полымя

За прошедшую неделю возбуждено 8 уголовных дел, 4 из которых по линии уголовного розыска, 3 – по линии других служб, 1 – по линии борьбы с экономическими преступлениями. К административной ответственности привлечен 21 правонарушитель.





Как и неделей ранее, все уголовные дела по линии уголовного розыска возбуждены по одной и той же статье – ст. 205 УК РБ («Кража»). Остались неизменными и места совершения преступлений – дачные дома либо прилегающие к ним территории. В связи с этим правоохранители района в очередной раз призывают владельцев нежилых домов с полной ответственностью относиться к сохранности своего имущества.

23 июля возбуждено второе уголовное дело по факту кражи имущества, принадлежащего жителю г. Барановичи, с неогороженной территории дачного дома в д. Романы. Помимо 30 металлических каркасных пролётов из профильной трубы на сумму около 4500 руб., по факту кражи которых на прошедшей неделе было возбуждено уголовное дело, преступник украл 3 фрагмента металлического швеллера стоимостью свыше 50 руб.

Вторая за прошедшую неделю кража совершена ночью 25 июля. Из незапертого гаража во дворе дома в д. Теребостынь неизвестный совершил кражу бензотриммера и ряда электроинструментов, причинив ущерб на сумму 1216 руб.

26 июля возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, который в апреле текущего года со двора нежилого дома в д. Асташин совершил кражу 190 кг металлолома на сумму 60 руб.

В период с 1 мая по 24 июня с территории мехмастерских одного из сельхозпредприятий района неизвестный украл 6 аккумуляторных батарей стоимостью более 3440 руб. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РБ («Кража»).

24 июля возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РБ («Хищение путем использования компьютерной техники») в отношении 21-летнего местного жителя, который, завладев реквизитами банковской карты своего отца, путём использования компьютерной техники с выходом в интернет с его карт-счёта снял 857 руб.

По материалам Кореличского РОВД и Кореличского РОСК