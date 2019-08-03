За 7 месяцев на дорогах Кореличского и Новогрудского районов выявлено 163 нарушения правил дорожного движения

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С 26 июля по 1 августа на дорогах Новогрудского и Кореличского районов было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, связанных с повреждениями транспортных средств. В этот период сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 214 нарушений Правил дорожного движения, в том числе: управление в состоянии алкогольного опьянения —1; управление транспортом, не имея права на управление, — 11; превышение скорости — 14; нарушение ПДД пешеходами — 12, в том числе 9 пешеходами в состоянии алкогольного опьянения.

«РЕБЕНОК — ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!»

С 29 июля по 4 августа Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия, направленные не предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. За 7 месяцев 2019 года МО ГАИ Новогрудского РОВД было выявлено 163 нарушения правил перевозки детей. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 178 Правил дорожного движения перевозка детей до 12 лет в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, также в автомобиле-такси. Запрещается перевозка детей на переднем сиденье автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен. Административная ответственность за нарушение правил перевозки детей предусмотрена в виде предупреждения или штрафа до четырех базовых величин.

Александр КАРПЕКА,

госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД