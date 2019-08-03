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Мои 33. Дарья Домрачева показала дочь и поблагодарила за поздравления

04.08.2019 14:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками новым фото. На снимке олимпийская чемпионка вместе с дочерью.

В этот раз Ксения уже видна в полный рост, но выдающиеся биатлонисты всё ещё не показывают свою дочь, предпочитая интриговать поклонников.

Мои 33. Дарья Домрачева показала дочь и поблагодарила за поздравления
Фото: instagram.com/dadofun

В сопровождающем фотографию тексте Домрачева поблагодарила своего супруга за путешествие, а также поблагодарила всех за поздравления по случаю её 33-летия.

«С благодарностью к нашему любимому Мужчине за прекрасное путешествие и с благодарностью ко всем Вам за пожелания и поздравления в мои 33!», – написала Дарья.

Поклонники ещё раз поздравили белорусскую спортсменку с прошедшим днём рождения и пожелали всех благ.

Кстати, для Домрачевой 33-ий год жизни в некотором смысле стал особенным. Ведь год назад она оставила большой спорт.

Чем занимается биатлонистка на спортивной пенсии можно узнать здесь.

Люди в материале: Дарья Домрачева
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками новым фото. На снимке олимпийская чемпионка вместе...
 
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