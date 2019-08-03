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Мои 33. Дарья Домрачева показала дочь и поблагодарила за поздравления
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками новым фото. На снимке олимпийская чемпионка вместе с дочерью.
В этот раз Ксения уже видна в полный рост, но выдающиеся биатлонисты всё ещё не показывают свою дочь, предпочитая интриговать поклонников.
В сопровождающем фотографию тексте Домрачева поблагодарила своего супруга за путешествие, а также поблагодарила всех за поздравления по случаю её 33-летия.
«С благодарностью к нашему любимому Мужчине за прекрасное путешествие и с благодарностью ко всем Вам за пожелания и поздравления в мои 33!», –
Поклонники ещё раз поздравили белорусскую спортсменку с прошедшим днём рождения и пожелали всех благ.
Кстати, для Домрачевой 33-ий год жизни в некотором смысле стал особенным. Ведь год назад она оставила большой спорт.
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Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками новым фото. На снимке олимпийская чемпионка вместе...
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