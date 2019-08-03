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О правилах для электросамокатов и об истоках фейк-ньюс: анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя». О главных событиях уходящих семи дней расскажут в 19-30.
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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя». О главных событиях уходящих семи дней расскажут в 19-30. Подробнее о темах...
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