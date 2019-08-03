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О правилах для электросамокатов и об истоках фейк-ньюс: анонс программы «Неделя»

04.08.2019 14:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя». О главных событиях уходящих семи дней расскажут в 19-30.

О правилах для электросамокатов и об истоках фейк-ньюс: анонс программы «Неделя»

Подробнее о темах выпуска – в видеоматериале

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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя». О главных событиях уходящих семи дней расскажут в 19-30. Подробнее о темах...
 
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