|
В Шумилинском районе при столкновении легковушки и фуры пострадали два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 августа примерно в полчетвёртого ночи в Шумилинском районе неподалёку от деревни Мазеки в аварии пострадали два человека.
Как
Водитель легковушки и 39-летний пассажир с травмами были доставлены в медучреждение. Водители в момент ДТП были трезвыми, оба были пристёгнуты ремнями безопасности.
Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. Проводится проверка.
В прошлом месяце в Столбцовском районе произошли сразу две аварии на одной трассе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 4 августа примерно в полчетвёртого ночи в Шумилинском районе неподалёку от деревни Мазеки в аварии пострадали два человека. Как сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)