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В Шумилинском районе при столкновении легковушки и фуры пострадали два человека

04.08.2019 13:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 августа примерно в полчетвёртого ночи в Шумилинском районе неподалёку от деревни Мазеки в аварии пострадали два человека.

Как сообщает Следственный комитет, 37-летний водитель за рулём Mazda 6 двигался по трассе Р20. На 37 км дороги машина выехала на встречную полосу, где врезалась в седельный тягач Volvo FH с полуприцепом.

В Шумилинском районе при столкновении легковушки и фуры пострадали два человека
Фото: Следственный комитет

Водитель легковушки и 39-летний пассажир с травмами были доставлены в медучреждение. Водители в момент ДТП были трезвыми, оба были пристёгнуты ремнями безопасности.

В Шумилинском районе при столкновении легковушки и фуры пострадали два человека
Фото: Следственный комитет

Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. Проводится проверка.

В прошлом месяце в Столбцовском районе произошли сразу две аварии на одной трассе.

ДТП случились с разницей в километр – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 4 августа примерно в полчетвёртого ночи в Шумилинском районе неподалёку от деревни Мазеки в аварии пострадали два человека. Как сообщает...
 
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