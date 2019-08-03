В Шумилинском районе при столкновении легковушки и фуры пострадали два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 августа примерно в полчетвёртого ночи в Шумилинском районе неподалёку от деревни Мазеки в аварии пострадали два человека.

Как сообщает Следственный комитет, 37-летний водитель за рулём Mazda 6 двигался по трассе Р20. На 37 км дороги машина выехала на встречную полосу, где врезалась в седельный тягач Volvo FH с полуприцепом.



Фото: Следственный комитет

Водитель легковушки и 39-летний пассажир с травмами были доставлены в медучреждение. Водители в момент ДТП были трезвыми, оба были пристёгнуты ремнями безопасности.



Фото: Следственный комитет

Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. Проводится проверка.

В прошлом месяце в Столбцовском районе произошли сразу две аварии на одной трассе.