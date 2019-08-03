|
Есть или нет после шести вечера? Девушка-медик развенчивает мифы о питании
Источник материала: СТВ
Александра Гончарова под псевдонимом «Аптекарша» недавно стала выпускницей медицинского ВУЗа. Некоторое время назад белоруска решила
1. Есть после 18:00 можно. Не рекомендуется есть за два часа до сна, поскольку организму потребуется лишняя энергия на переваривание пищи в то время, когда он должен отдыхать.
2. Нет разницы между 3 приёмами пищи в день и 5-6. Если есть пять и больше раз в день маленькими порциями, то худее от этого не стать. Если хочется есть с пользой для здоровья, то полезно есть в одно и то же время: тогда организм привыкнет вырабатывать желудочный сок как раз к приёму пищи.
3. Не нужно обязательно выпивать утром стакан воды или пить не меньше двух литров воды в день. В этом нет ничего плохого, но и ощутимой пользы тоже нет. Достаточно пить тогда, когда испытываешь жажду.
4. Обезжиренные творог, молоко, кефир и прочее не помогут похудеть. А ещё из этих продуктов организм не усваивает кальций, так что если не получать кальций иным путём, то можно столкнуться с его нехваткой.
5. Плохих или хороших калорий не существует. Все калории одинаковы, это просто энергия, которая нужна организму для функционирования.
6. Диета на кефире, яблоках и активированном угле бесполезна. Технически, похудеть действительно можно, но с таким же успехом можно есть любую другую еду с аналогичным уровнем калорийности. А диета на угле, кефире и яблоках может привести к проблемам с пищеварением.
7. Мифы о витамине С. В варенье его нет. Запастись витамином С на зиму, объевшись ягодами в другие поры года, не получится, поскольку данный витамин не запасается. Больше всего витамина С содержится в шиповнике, перце и капусте.
8. ГМО не причиняет вреда. Широко распространён миф, что генно-модифицированные продукты – это плохо. Однако нет известных исследований, которые подтверждали бы вред ГМО. Кстати, привычные нам морковь, арбузы и бананы – тоже ГМО. Избалованный современными бананами человек вряд ли бы стал есть дикий банан – невкусный и полный семян.
9. Продукты с отрицательной калорийностью срабатывают, но всего пару раз. Первый раз организм действительно может переработать некоторые продукты себе в минус, например, сельдерей. Но после нескольких раз организм адаптируется и научится вырабатывать из любой пищи больше энергии, чем тратит на её усвоение.
10. Шоколад действительно может принести пользу. Если в нём содержание какао от 70%.
11. Еда и вода. Пить можно за 10-15 минут до приёма пищи. Во время еды или сразу после неё – не рекомендуется. Если пить и есть сразу, то, во-первых, больше съедаешь, во-вторых, сильнее нагружаешь желудок. Как обстоят дела с супом – неясно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Гончарова под псевдонимом «Аптекарша» недавно стала выпускницей медицинского ВУЗа. Некоторое время назад белоруска решила поделиться своими знаниями...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)