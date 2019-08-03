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Потушен с минимальными последствиями. В ТРЦ Dana Mall произошёл пожар
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 4 августа произошёл пожар на третьем этаже торгово-развлекательного центра Dana Mall.
Как
Дежурный персонал ТРЦ быстро обнаружил возгорание и вызвал подразделения МЧС. В то же время работники ТРЦ использовали первичные средства пожаротушения. К моменту приезда спасателей пламя уже было потушено с минимальными последствиями.
В инциденте никто не пострадал. Выясняется причина загорания. Предполагается, что повар кафе забыл выключить фритюрницу.
ТРЦ работает в штатном режиме.
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Новости Беларуси. В ночь на 4 августа произошёл пожар на третьем этаже торгово-развлекательного центра Dana Mall. Как сообщает БЕЛТА, примерно в 2:15 загорелась...
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