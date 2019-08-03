Прокуратура о сроках за наркотики с 14 лет: «Они в 12 лет соображают на 16-18». Это намёк?

Источник материала: KYKY

Заместитель генпрокурора Александр Лашин в беседе с журналистами произнес фразу, которая заинтересовала пользователей сети. Некоторые посчитали это намеком на то, что подростков могут начать привлекать к уголовной ответственности не с 14 лет, а еще раньше. Рассказываем, о чем речь.

Как сообщает kp.by, недавно в Беларуси прошла международная конференция «Предупреждение потребления несовершеннолетними наркотиков и алкоголя». В ней участвовал замгенпрокурора Александр Лашин. Сперва он привел положительную статистику: с 2005 года по сегодня число преступлений, которые совершают подростки, снизилось в пять раз.

Со слов Лашина, в нашей стране все меньше подростков попадают под уголовные статьи. Если в 2017 году их было 105 человек, то уже в 2018-м — 58. Но интересно другое.

Журналисты спросили у заместителя генпрокурора, не считает ли он, что 14-летние дети не всегда понимают ответственность за свои действия. Они поинтересовались, есть ли смысл привлекать их не с 14, а с 16 лет, на что Лашин ответил:

«Вы знаете, моему ребенку 12 лет. И я вспоминаю себя 12-летним. Они соображают на все 16-18 лет, поверьте мне.

Появление различных синтетических наркотиков, их доступность и в Западной Европе, и в Восточной вызвали волну потребления наркотиков. И именно среди несовершеннолетних. И потребление, безусловно, — это беда. Но самая большая беда — это когда эти дети реализуют наркотики. И мало того, все, кто заинтересован в продаже наркотиков, стараются привлечь тех детей, которые еще не достигают уголовной ответственности. Поэтому я бы не стал делать скоропалительные выводы, потому что какой-то барьер для ребенка в 14 лет есть. Мне кажется, что это сдерживающий фактор — уголовная ответственность с 14 лет».

Фото обложки: Lise Sarfati.